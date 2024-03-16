اقبال محدود داخل صالات المطاعم منذ بداية رمضان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 آذار (بترا)- أكد رئيس لجنة السياحة والخدمات والمطاعم في غرفة صناعة عمان رائد حمادة إن حركة اقبال المواطنين داخل صالات المطاعم لتناول وجبتي الافطار والسحور لا زالت محدودة منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وقال في بيان، اليوم السبت، ان المطاعم العاملة بالمملكة بمختلف تصنيفاتها تعاني حاليا من انخفاض في مبيعاتها جراء ضعف حركة اقبال المواطنين عليها وتراجع النشاط السياحي على عكس ما كان يحدث خلال شهر رمضان في السنوات الماضية.

واضاف ان التراجع في النشاط التجاري داخل صالات المطاعم منذ بداية الشهر الفضيل يعود الى تغير النمط الاستهلاكي لدى المواطنين بشكل كبير بسبب ضعف القدرة الشرائية، بالإضافة إلى تبعات العدوان الاسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة.

وأوضح حمادة ان المطاعم تعمل حاليا على تقديم عروض واسعة على الوجبات والمأكولات التي تقدمها في محاولة لتحريك عجلة القطاع وتنشيط المبيعات من اجل ديمومة عملها وقدرتها على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها تجاه الغير.

وتوقع أن تنشط الحركة على المطاعم خلال النصف الثاني من الشهر الفضيل تزامنا مع صرف رواتب العاملين والمنافسة القوية بين المطاعم من خلال العروض الواسعة التي يتم الاعلان عنها.

واكد ان المطاعم والمنشآت السياحية والخدمية تعد من القطاعات المهمة والحيوية والداعمة للاقتصاد الوطني كما أنها مشغل للأيدي العاملة المحلية حيث شهد القطاع خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا من حيث جودة ما يقدمه من منتجات وخدمات وتجهيزات، إلى جانب استقطاب استثمارات خارجية أعطت قيمة مضافة وزادت من المنافسة بين المنشآت العاملة.

ودعا حمادة لدعم المستثمرين بقطاع المطاعم والمنشآت السياحة والخدمية من خلال تسهيل وصولهم بسهولة لمنافذ التمويل والحصول عليها بشروط ميسرة، بالإضافة لإعادة النظر بالضرائب التي يدفعها وتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمر المحلي.

واشار إلى ضرورة تكثيف حملات التسويق والترويج للمواقع السياحية بالمملكة داخل الأسواق العربية خصوصا الخليجية منها بهدف استقطاب المزيد من السياح وبما ينعكس على تنشيط الحركة التجارية في العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وأكد حمادة أهمية تنشيط السياحة الداخلية من خلال تبني برامج دعم واضحة للمواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص بحيث تشمل المطاعم والنقل والفنادق في ظل التراجع الكبير بالسياحة الاجنبية.

وبحسب حمادة يصل عدد المطاعم في عموم المملكة بمختلف تصنيفاتها الى 18 الف مطعم، تشغل قرابة 120 الف عامل غالبيتهم من الأيدي العاملة المحلية.

--(بترا)

س ص/ب ط

16/03/2024 06:39:43