مجلس الامن يمدد البعثة الاممية في افغانستان

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 16 آذار (بترا) - قرر مجلس الأمن الليلة الماضية، وبالاجماع، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان لغاية 17 آذار 2025.

وشدد المجلس في القرار الذي حمل الرقم 2727، على أهمية استمرار وجود بعثة الأمم المتحدة وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في جميع أنحاء أفغانستان.

ودعا المجلس جميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في تنفيذ ولايتها وضمان سلامة وأمن وحرية التنقل لموظفي الأمم المتحدة والموظفين المرتبطين بها في جميع أنحاء البلاد.

وطلب المجلس أيضا أن يقدم الأمين العام تقريرا كل ثلاثة أشهر عن الوضع في أفغانستان وتنفيذ ولاية البعثة.

-- (بترا)

م د/ب ط

16/03/2024 06:36:44