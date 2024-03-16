مجلس الامن يمدد البعثة الاممية في افغانستان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 16 آذار (بترا) - قرر مجلس الأمن الليلة الماضية، وبالاجماع، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان لغاية 17 آذار 2025.
وشدد المجلس في القرار الذي حمل الرقم 2727، على أهمية استمرار وجود بعثة الأمم المتحدة وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في جميع أنحاء أفغانستان.
ودعا المجلس جميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في تنفيذ ولايتها وضمان سلامة وأمن وحرية التنقل لموظفي الأمم المتحدة والموظفين المرتبطين بها في جميع أنحاء البلاد.
وطلب المجلس أيضا أن يقدم الأمين العام تقريرا كل ثلاثة أشهر عن الوضع في أفغانستان وتنفيذ ولاية البعثة.
-- (بترا)
م د/ب ط
16/03/2024 06:36:44
MENAFN16032024000117011021ID1107984818
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