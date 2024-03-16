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أجواء باردة اليوم.. وغير مستقرة حتى الثلاثاء

3/16/2024 4:27:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تكون الأجواء اليوم السبت، باردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الأحد، مغبرة ومائلة للدفء في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر ولفترة قصيرة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ الاثنين، انخفاض ملموس على درجات الحرارة حيث تسود أجواء غير مستقرة وباردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد تكون في ساعات الليل غزيرة أحيانا خاصة في جنوب المملكة ويصحبها الرعد وهطول حبات البرد، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.

كما توالي درجات الحرارة انخفاضها الثلاثاء، وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، قد تكون غزيرة أحيانا أثناء النهار في بعض المناطق، مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تتجاوز سرعتها حاجز ال50 كم/ساعة، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 17 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 6، وفي مرتفعات الشراة 16 - 7، وفي مناطق البادية 23 - 9، وفي مناطق السهول 18 - 10، وفي الأغوار الشمالية 26 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 29 - 17، وفي البحر الميت 28 - 16، وفي خليج العقبة 29 - 17 درجة مئوية.

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