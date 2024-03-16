حريق كبير يلتهم موقع تصوير مسلسل المعلم

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اندلع حريق ضخم، في الساعات الأولى من فجر السبت، في "استديو الأهرام" الواقع في شارع "خاتم المرسلين" بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة وسط العاصمة المصرية القاهرة.
وقالت مصادر مصرية إن الحريق بدأ في موقع تصوير مسلسل "المعلم" الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، والتهم ديكور المسلسل بالكامل.
ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بنحو 15 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق من أجل السيطرة على النيران وإخماد الحريق، وسط محاولات من فرق الإنقاذ والإسعاف للوقوف على الوضع.
وأقامت القوات الأمنية في مصر حواجز حول المنطقة وأغلقت الشوارع المؤدية إلى "استديو الأهرام" لمنع تجمهر المواطنين وتأمين سلامتهم.
وذكرت المصادر أن النيران امتدت إلى المباني المجاورة التي احترقت بعضها بالفعل، في الوقت الذي قطعت فيه السلطات خطوط الكهرباء والغاز عن المنطقة.
ويقع "استديو الأهرام" وسط منطقة سكانية مزدحمة تعج بالمباني السكنية، وتجاوره محطة وقود تسمى "بنزينة الريان"، وهو ما أثار مخاوف من وصول النيران لمنطقة أبعد قد تسبب كارثة أكبر.
ويعتبر "استديو الأهرام" واحداً من أقدم وأعرق استديوهات التصوير في الوطن العربي.
وكتب محمد الشواف مؤلف المسلسل عبر حسابه في فيسبوك: "استديو تصوير مسلسل المعلم اتحرق بالكامل، حريق هائل يلتهم استديو الأهرام، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب لطفك يا رب".
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