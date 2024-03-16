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حريق كبير يلتهم موقع تصوير مسلسل المعلم

3/16/2024 4:27:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اندلع حريق ضخم، في الساعات الأولى من فجر السبت، في "استديو الأهرام" الواقع في شارع "خاتم المرسلين" بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة وسط العاصمة المصرية القاهرة.
وقالت مصادر مصرية إن الحريق بدأ في موقع تصوير مسلسل "المعلم" الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، والتهم ديكور المسلسل بالكامل.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بنحو 15 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق من أجل السيطرة على النيران وإخماد الحريق، وسط محاولات من فرق الإنقاذ والإسعاف للوقوف على الوضع.
وأقامت القوات الأمنية في مصر حواجز حول المنطقة وأغلقت الشوارع المؤدية إلى "استديو الأهرام" لمنع تجمهر المواطنين وتأمين سلامتهم.

وذكرت المصادر أن النيران امتدت إلى المباني المجاورة التي احترقت بعضها بالفعل، في الوقت الذي قطعت فيه السلطات خطوط الكهرباء والغاز عن المنطقة.
ويقع "استديو الأهرام" وسط منطقة سكانية مزدحمة تعج بالمباني السكنية، وتجاوره محطة وقود تسمى "بنزينة الريان"، وهو ما أثار مخاوف من وصول النيران لمنطقة أبعد قد تسبب كارثة أكبر.

ويعتبر "استديو الأهرام" واحداً من أقدم وأعرق استديوهات التصوير في الوطن العربي.
وكتب محمد الشواف مؤلف المسلسل عبر حسابه في فيسبوك: "استديو تصوير مسلسل المعلم اتحرق بالكامل، حريق هائل يلتهم استديو الأهرام، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب لطفك يا رب".


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