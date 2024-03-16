اقتصاديون: الأردن يواجه تحديات في استقطاب الاستثمارات جراء ضعف الترويج



وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الاستثمار يعد ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الوطني وهو المحرك الأساسي له، وأن ضعف الآليات الترويجية للاستثمار تشكل عاملا رئيسيا في إعاقة عجلة النمو الاقتصادي.



وأضافوا أن الآليات الترويجية الحالية تتسم بعدم الوضوح وقلة الشفافية، ما يجعل البيئة الاستثمارية غير ملهمة للمستثمرين العرب والأجانب، وهذا يتطلب من الجهات المعنية إعادة هيكلة شاملة للسياسات والإجراءات، بحيث تكون أكثر جاذبية وفعالية في تحفيز التوجيه الاستثماري.



وأكدوا أن تحديث وتبسيط اللوائح وتخفيف البيروقراطية يعدان من السبل المؤكدة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية، داعين الحكومة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتقديم حوافز ملموسة للمستثمرين، مما يعزز الثقة ويجذب رأس المال.



وأشاروا إلى أن تعزيز آليات الترويج للاستثمار في الأردن يتطلب جهدًا مشتركًا بين القطاعين العام والخاص، من خلال اعتماد سياسات شفافة ومحفزة، وتحقيق هذه التغييرات سيسهم بشكل كبير في تحسين البيئة الاستثمارية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.



الحاج توفيق: زيادة المخصصات المالية ودعم الاستثمار المحلي



وأكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق، ضرورة تطوير آليات ترويج الاستثمار في المملكة لتحقيق النجاح والإنتاجية المستدامة، مقترحا تشكيل لجنة ثلاثية متكاملة متعددة القطاعات، تجمع بين القطاعين العام والخاص، وتضم ممثلين من وزارة الاستثمار وسلطة منطقة العقبة وهيئة المناطق التنموية، وغرف الصناعة والتجارة ومجموعة من المستثمرين الناجحين، بالإضافة إلى السلطة التشريعية ممثلة باللجان المالية والاستثمار في مجلس الأمة.



وبين الحاج توفيق أن هذه اللجنة الثلاثية تهدف إلى عمل جولات في الدول الرئيسة مثل السعودية والإمارات وتركيا ومصر، للترويج للفرص الاستثمارية في المملكة، وإطلاعهم على قانون البيئة الاستثمارية الجديد والحوافز التي وفرها، ورؤية التحديث الاقتصادي وما تتضمن من مشاريع وبرامج متاحة.



وشدد على أهمية أن تتسم هذه اللقاءات بالشفافية والاعتراف بالأخطاء الماضية، لإعادة جسور الثقة بين المستثمرين والحكومة ممثلة بوزارة الاستثمار، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور السفارات الأردنية في الخارج لتبني مثل تلك اللقاءات لتشجيع وتحفيز الاستثمار في المملكة.



وأشار إلى ضرورة أن يكون لدى اللجنة أكثر من 60 مشروعا جاهزا في مختلف محافظات المملكة ليتم عرضها وترويجها أمام المستثمرين العرب والأردنيين في تلك الدول، مع التركيز على القطاعات الواعدة كالسياحة وتكنولوجيا المعلومات، التعدين، الزراعة والصناعات الغذائية والخدمات.



وأكد اهمية مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين الناجحين في مثل هذه اللقاءات لانها تمنح الثقة وتشكل دافعا للاستثمار، حيث تعد هذه الخطوة الأولى من آليات ترويج الاستثمار في المملكة، مبينا أن هناك منافسة كبيرة في الدول المحيطة من حيث الحوافز وسرعة الإجراءات المقدمة، مشيرا إلى أن ايجاد منصة أو تطبيق او موقع الالكتروني لا يكفي لإعادة الثقة لدى المستثمرين المحليين والعرب والأجانب.



وجدد الحاج توفيق تأكيده على مشاركة القطاع الخاص في أي رحلة استثمارية مهمة لوزارة الاستثمار، مبينا أهمية الابتعاد عن الاساليب التقليدية في الترويج للاستثمار، مثل المنتديات وغيرها، مؤكدا أن عدم وجود القطاع الخاص بصحبة وزارة الاستثمار أو الحكومة اثناء الترويج للاستثمار يضعف موقف الوزارة.



ونوه الى حاجة الأردن لتغيير آليات وانماط السياسة الترويجية، من خلال زيادة المخصصات المالية التي تضعها الحكومة لترويج الاستثمار، إضافة إلى التركيز على دعم الاستثمار المحلي القائم ليبقى نموذجا للخارج، واهمية تمكينهم خاصة في ظل الظروف الحالية وتداعيات المنطقة التي فرضها العدوان الاسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة.



بدران : التركيز على دور السفارات بالخارج وتدريب الدبلوماسيين



بدورها، قالت النائب الأسبق ريم بدران، إن المطلوب قبل الترويج للاستثمار أن تكون البيئة مواتية وبالتوازي بين الترويج وبيئة الاستثمار، مبينة أن المستثمر المحلي والعربي والأجنبي تقف امامه العديد من العقبات الرئيسية قبل الشروع بدخول بأي نوع من الاستثمارات أولها البيروقراطية حيث يجب إعادة النظر في سلسلة متطلبات إنشاء المشاريع وتراخيصها لتتسم بالسهولة والبساطة والوضوح امام المستثمر، وهي تعد أكبر تعقيد يواجه أي مستثمر في إقامة مشروعه أو توسعه.



وأضافت بدران أن العقبة الثانية التي تواجه المستثمر هي عدم وضوح التكاليف المترتبة عليه لإقامة مشروعه، من حيث التراخيص والمتطلبات والتكاليف الأخرى في التصاريح والتحميل والتنزيل، وعدم توفر الايدي الماهرة لهذه المشاريع، بالاضافة إلى أن تكلفة الطاقة ومسألة توفر المياه تعد من أكبر المعيقات التي تواجه المستثمرين في إقامة مشاريعهم، مؤكدة أن هذه الخطوات هي الاساس في عملية جذب واستقطاب المستثمرين.



وقالت بدران، إنه كي نبدأ بالترويج وتحديد الفرص الاستثمارية في المملكة سواء في مناطق أو قطاعات أو مشاريع معينة، يجب أن يكون هناك خطة واضحة المعالم لبعض المشاريع التي تم طرحها في مناطق مختلفة من انحاء المملكة، مبينة دور البلديات في فرز الفرص الاستثمارية الممكنة في تلك المناطق لترويجها داخل الأردن وخارجها.



وبينت أنه بعد توفر البيئة الاستثمارية الخصبة والمناسبة، يأتي دور ادوات الترويج ولنصل إلى الاسواق الداخلية والخارجية علينا التركيز على ترويج الاستثمارات المحلية أي الداخلية حيث يوجد في الأردن مجتمع أعمال قادر فنيا وعمليا ولديه الامكانيات الكبيرة لكنه يبحث عن فرص تعود عليه بالمردود المالي المناسب، وثم العمل على فتح قنوات في الأسواق العربية رغم القدرات والإمكانيات المالية الكبيرة التي تحتاج لإقامة المشاريع في المنطقة، مشيرة إلى أن هناك منافسة قوية في الدول المحيطة، ما يتطلب من الأردن ترتيب بيته الداخلي وعمل برامج قوية لجذب الاستثمارات إلى المملكة وفي المقابل تعزيز ودعم الاستثمارات المحلية القائمة والعمل على توسعها داخل الأردن وخارجها.

وفي سياق الترويج، ركزت بدران على أهمية الشفافية ومصداقية المعلومات، والتركيز على دور السفارات في الخارج والعمل على تدريب الدبلوماسيين ليكونوا سفراء فعالين في عملية جذب الاستثمارات وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية.



وأكدت أهمية تحقيق توازن بين ترويج الفرص وتحسين البيئة الاستثمارية، مشددة على أن هذه الجهود المتكاملة بين القطاعين العام والخاص هي المفتاح لجعل الأردن وجهة رائدة للاستثمارات وتحفيز التنمية الاقتصادية.



القريوتي: ترويج الاستثمار لا يقتصر على الاستثمار الأجنبي



من جانبه، عرف عضو مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني والمستشار في الاستثمار والأعمال محمد القريوتي، المستثمر بأنه جهة ذكية يمتلك المال والمقومات والخبرات ويبحث عن فرصة مجزية تعود عليه بالعائد المناسب وفي الوقت المعياري المخطط له.



وقال القريوتي إن جاذبية الاستثمار مرتبطة بالكثير من العوامل، منها البيئة المحفزة للاستثمار من تشريعات وقوانين وإجراءات وسهولة في ممارسة الأعمال ونظام مالي قوي ومفتوح على العالم وقوة عملة الدولة التي ستحافظ على قيمة استثماره، والأهم بنظر المستثمر حجم الاقتصاد الذي يتناسب واستثماره والقوة الشرائية التي تتناسب والعوائد المخطط الوصول إليها، إضافة الى التنوع القطاعي والجغرافي في توطين هذا الاستثمار.



وأكد أن مغناطيس استقطاب المستثمر الأجنبي مثلا هو نجاح الاستثمار المحلي القائم وهذا أول ما تقوم عليه دراسات الجدوى الاقتصادية التي يقوم بها، فيدرس بداية السوق المستهدف ويقيمه، ويدرس التشريعات المختلفة ويقارنها بالفرص الأخرى المتاحة له في دول أخرى، ويبحث عن المحفزات المناسبة وثباتها، وكلف ممارسة الأعمال المقارن، والوصول الى التمويل بكلف مقبولة له، وكل هذا ليتناسب وطبيعة الاستثمار الذي يستهدفه، وهنا من المهم أن تتوفر لديه قاعدة بيانات سهلة وسلسة للوصول الى الفرص الاستثمارية التي تتناسب وتطلعاته.



وقال "الأردن اليوم به وزارة استثمار وقانون استثمار جديد وبرنامج تنفيذي طموح وأيضا خارطة استثمارية ومنصة للفرص الاستثمارية المختلفة، وهناك جهد كبير يبذل لترويج الفرص الاستثمارية في الأردن محليا ودوليا، كما لدينا اليوم رؤية تحديث اقتصادي طموحة لعشر سنوات قادمة وبرنامج تنفيذي يقيس الأداء ويحاكي واقع الحال، وقطاعات مستهدفة ترجمت ضمن محركات للوصول الى أهداف تنموية طموحة".



واضاف "أن ترويج الاستثمار لا يقتصر على الاستثمار الأجنبي فقط، فالاستثمار المحلي هو الجاذب الأول للاستثمار الأجنبي ويستطيع أن يتحدث بلغة مشتركة مع أي جهة مستهدفة وهذا يتركز في القطاع الخاص بجميع فعالياته لأنه يمتلك المقومات، والقطاع العام مهمته توفير الممكنات المناسبة التي تكمل مسار رحلة المستثمر".



ولفت القريوتي، إلى أن الأردن يمتلك تشريعات وقوانين كافية، كما يمتلك أفضل نظام مالي ومصرفي وعلى مستوى عالمي، إضافة إلى أن ثبات سعر صرف الدينار أهم أداة نمتلكها لحماية المستثمر واستثماره، وهناك الكثير من الفرض الاستثمارية متاحة ولدينا مناخ مميز وموقع جغرافي يمتلك منافذ جوية وبحرية وبرية متعددة.



وبين أن "اقتصاد الأردن صغير وعدد السكان قليل مقارنة بالدول المجاورة والقوة الشرائية للأفراد مرتبطة في معظمها بدخول ثابتة لأفرادها والقوى العاملة تشكل 30 بالمئة من عدد السكان فقط، والميزان التجاري لصالح المستوردات بشكل كبير، هذا ما يدرسه المستثمر الذكي لان قاعدة أي استثمار ناجح يجب أن تكون مبنية على أن المصاريف التشغيلية كافة يجب أن تغطى من إيرادات السوق المحلية كبداية وهذا الحد الأدنى لضمان استمرارية الاستثمار وبعدها يتوجه لأسواق أخرى ويقوم بتنويع منتجاته وخدماته المختلفة ليصل الى نقطة التعادل في المصاريف الثابتة والمتغيرة".



وقال "عندما نقوم بالترويج للاستثمار، يجب أن ندرك تماما الحقائق أعلاه ونتحرك بناء عليها لتكون بوصلتنا واضحة وهدفنا معروف"، مشيرا إلى هناك قطاعات في الأردن وصل بها الاستثمار الأجنبي لنسب مرتفعة، فمثلا القطاع المصرفي وصل الاستثمار الأجنبي به إلى 53 بالمئة، والاستثمار في السوق المالي بالشركات المساهمة العامة أكثر من نصفه استثمارات اجنبية، وأيضا القطاع الصناعي يمتلك نسبة جيدة من الاستثمار الأجنبي والقطاع السياحي والاتصالات وكذلك قطاعات أخرى.



واضاف القريوتي "أن ما جذب هذه الاستثمارات هو ثبات الاستثمار المحلي الذي تم الاستثمار به ومعه، كما أن الاستثمار هو الاستثمار بما نملك، وبما نقوى به، وهنا ننظر الى الوراء لنعرف ما بنينا والبداية كيف نحافظ على ما نملك ونقوى به، فلدينا كل ما نحتاج لنستمر ونبني عليه".- (بترا)