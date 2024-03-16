DCAS تقبل طلبات عضوية لجنة غير المتعاملين لعام 2024

(MENAFN
- AETOSWire) )BUSINESS WIRE (-- تود شركة DC Administration Services, Inc.( DCAS
) دعوة جميع أعضاء الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الاشتقاقية ("ISDA") المهتمين إلى تقديم طلباتهم للترشح كعضو غير متعامل في لجنة البَت عن المنطقة ذات الصلة.
على الراغبين في الترشح، الاطلاع وإنجاز تقديم خطاب مشاركة لجنة غير المتعاملين في مهلة أقصاها الساعة 5 مساءً (بتوقيت نيويورك) من يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024.
لمزيد من المعلومات حول العملية، ولتنزيل نموذج خطاب مشاركة لجنة غير المتعاملين، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: .
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