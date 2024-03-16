DCAS تقبل طلبات عضوية لجنة غير المتعاملين لعام 2024

MENAFN - AETOSWire) )BUSINESS WIRE (-- تود شركة DC Administration Services, Inc.() دعوة جميع أعضاء الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الاشتقاقية ("ISDA") المهتمين إلى تقديم طلباتهم للترشح كعضو غير متعامل في لجنة البَت عن المنطقة ذات الصلة.

على الراغبين في الترشح، الاطلاع وإنجاز تقديم خطاب مشاركة لجنة غير المتعاملين في مهلة أقصاها الساعة 5 مساءً (بتوقيت نيويورك) من يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024.

لمزيد من المعلومات حول العملية، ولتنزيل نموذج خطاب مشاركة لجنة غير المتعاملين، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: .

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