النفط يتراجع عند التسوية لكنه يحقق مكاسب أسبوعية بنحو 4%

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط عند تسوية التعاملات، لكنها حققت مكاسب أسبوعية بنحو 4% بدعم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي وتوقعات أقوى للطلب من وكالة الطاقة الدولية، في ظل التوترات الجيوسياسية.

وعند تسوية تعاملات الجمعة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مايو بنسبة 0.1% بما يعادل 8 سنتات عند 85.34 دولار للبرميل، لكنها ارتفعت منذ بداية الأسبوع بنسبة 3.95%.

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فيما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.25% أو 22 سنتًا إلى 81.04 دولار للبرميل، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بلغت 3.9%.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن مؤشر“إمباير ستيت” للنشاط الصناعي تراجع بمقدار 19 نقطة إلى -20.9 نقطة في مارس، مقارنة بتوقعات انخفاضه إلى -7 نقاط، ليظل المؤشر ضمن النطاق الذي يشير إلى الانكماش، للشهر الثالث على التوالي.

أدت هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على مصافي النفط الروسية إلى تدمير ما يصل إلى 370 ألف برميل يوميًا من طاقة التكرير الروسية منذ بداية عام 2024، أو 7% من الإجمالي، وفقا لحسابات“رويترز”.

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