النفط يتراجع عند التسوية لكنه يحقق مكاسب أسبوعية بنحو 4%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار النفط عند تسوية التعاملات، لكنها حققت مكاسب أسبوعية بنحو 4% بدعم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي وتوقعات أقوى للطلب من وكالة الطاقة الدولية، في ظل التوترات الجيوسياسية.
وعند تسوية تعاملات الجمعة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مايو بنسبة 0.1% بما يعادل 8 سنتات عند 85.34 دولار للبرميل، لكنها ارتفعت منذ بداية الأسبوع بنسبة 3.95%.
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فيما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.25% أو 22 سنتًا إلى 81.04 دولار للبرميل، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بلغت 3.9%.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن مؤشر“إمباير ستيت” للنشاط الصناعي تراجع بمقدار 19 نقطة إلى -20.9 نقطة في مارس، مقارنة بتوقعات انخفاضه إلى -7 نقاط، ليظل المؤشر ضمن النطاق الذي يشير إلى الانكماش، للشهر الثالث على التوالي.
أدت هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على مصافي النفط الروسية إلى تدمير ما يصل إلى 370 ألف برميل يوميًا من طاقة التكرير الروسية منذ بداية عام 2024، أو 7% من الإجمالي، وفقا لحسابات“رويترز”.
المصدر:
MENAFN16032024000202011048ID1107984776
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