الذهب يتراجع عند التسوية منهيًا سلسلة مكاسبه الأسبوعية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت أسعار الذهب للانخفاض خلال التعاملات، لينهي المعدن الأصفر سلسلة مكاسب امتدت عبر ثلاثة أسابيع.
وعند تسوية تعاملات الجمعة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.3% أو 6 دولارات عند 2161.5 دولار للأوقية، ليحقق المعدن الأصفر خسائر أسبوعية بلغت 1.1%.
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وأظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح الأسواق تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع مارس ومايو بنسبة 99% و90.8% على التوالي، في مقابل انخفاض توقعات المستثمرين لبدء البنك المركزي خفض تكاليف الاقتراض في يونيو إلى 52.6% مقارنة بـ 57.4% قبل أسبوع.
ورفعت وكالة“فيتش” توقعاتها للذهب في عام 2024، حيث تتوقع متوسطًا سعريًا يبلغ 1900 دولار للأوقية (1800 دولار سابقًا)، وعزت ذلك إلى العلاوة الجيوسياسية المرتفعة بسبب وضع المعدن كملاذ آمن.
المصدر:
MENAFN16032024000202011048ID1107984775
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