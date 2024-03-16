الذهب يتراجع عند التسوية منهيًا سلسلة مكاسبه الأسبوعية

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت أسعار الذهب للانخفاض خلال التعاملات، لينهي المعدن الأصفر سلسلة مكاسب امتدت عبر ثلاثة أسابيع.

وعند تسوية تعاملات الجمعة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.3% أو 6 دولارات عند 2161.5 دولار للأوقية، ليحقق المعدن الأصفر خسائر أسبوعية بلغت 1.1%.

موضوعاتتحقيق أمريكي مع“ريديت” بشأن ترخيص البيانات للذكاء الاصطناعي 5.1 تريليون دولار حجم المحافظ النموذجية في وول ستريت بنهاية 2023 ممثلو الإدعاء الأمريكيون يطالبون بسجن“بانكمان فرايد” 50 عامًا

وأظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح الأسواق تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع مارس ومايو بنسبة 99% و90.8% على التوالي، في مقابل انخفاض توقعات المستثمرين لبدء البنك المركزي خفض تكاليف الاقتراض في يونيو إلى 52.6% مقارنة بـ 57.4% قبل أسبوع.

ورفعت وكالة“فيتش” توقعاتها للذهب في عام 2024، حيث تتوقع متوسطًا سعريًا يبلغ 1900 دولار للأوقية (1800 دولار سابقًا)، وعزت ذلك إلى العلاوة الجيوسياسية المرتفعة بسبب وضع المعدن كملاذ آمن.

المصدر: