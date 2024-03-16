الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب أسبوعية رغم تراجعها بالختام

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية، مع تقييم المستثمرين آفاق التضخم وترقب قرارات بنوك مركزية رئيسية.

وفي ختام جلسة الجمعة، تراجع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.30% إلى 504.80 نقطة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بنحو 0.4%.

موضوعاتتحقيق أمريكي مع“ريديت” بشأن ترخيص البيانات للذكاء الاصطناعي 5.1 تريليون دولار حجم المحافظ النموذجية في وول ستريت بنهاية 2023 ممثلو الإدعاء الأمريكيون يطالبون بسجن“بانكمان فرايد” 50 عامًا

وهبط مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.20% إلى 7727 نقطة، فيما استقر مؤشرا“داكس” الألماني عند 17936 نقطة و”كاك 40′′ الفرنسي عند 8164 نقطة.

وقادت الخسائر أسهم شركات السلع الاستهلاكية حيث تراجعت بنحو 1.8%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات الأوروبي بنحو 1.5%، لكن مكاسبه لم تكن كافية لتعويض الخسارة.

وانخفض سهم مجموعة السلع الاستهلاكية البريطانية“ريكيت بينكيزر- Reckitt Benckiser” بنسبة 14.60% إلى 44.86 جنيه إسترليني (57.10 دولار).

ويترقب المستثمرون اجتماعي مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا في الأسبوع المقبل، لمزيد من الوضوح بشأن مستقبل السياسة النقدية.