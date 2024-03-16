الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب أسبوعية رغم تراجعها بالختام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية، مع تقييم المستثمرين آفاق التضخم وترقب قرارات بنوك مركزية رئيسية.
وفي ختام جلسة الجمعة، تراجع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.30% إلى 504.80 نقطة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بنحو 0.4%.
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وهبط مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.20% إلى 7727 نقطة، فيما استقر مؤشرا“داكس” الألماني عند 17936 نقطة و”كاك 40′′ الفرنسي عند 8164 نقطة.
وقادت الخسائر أسهم شركات السلع الاستهلاكية حيث تراجعت بنحو 1.8%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات الأوروبي بنحو 1.5%، لكن مكاسبه لم تكن كافية لتعويض الخسارة.
وانخفض سهم مجموعة السلع الاستهلاكية البريطانية“ريكيت بينكيزر- Reckitt Benckiser” بنسبة 14.60% إلى 44.86 جنيه إسترليني (57.10 دولار).
ويترقب المستثمرون اجتماعي مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا في الأسبوع المقبل، لمزيد من الوضوح بشأن مستقبل السياسة النقدية.
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