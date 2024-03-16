خسائر أسبوعية جماعية لمؤشرات وول ستريت مع ترقب اجتماع الفيدرالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت المؤشرات الأمريكية في وول ستريت، بختام آخر جلسات الأسبوع، بضغط من خسائر أسهم شركات التكنولوجيا، وسط مخاوف بشأن الضغوط التضخمية، ومع ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.
وعند نهاية التداولات، انخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.50% أو بمقدار 191 نقطة إلى 38714 نقطة.
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فيما انخفض مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.65% أو 33 نقطة إلى 5117 نقطة، وهبط مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.95% أو 155 نقطة إلى 15973 نقطة.
وعلى المستوى الأسبوعي، انخفض“داو جونز” بنسبة 0.20% و”ناسداك” بنسبة 0.70%، فيما تراجع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.30% تقريبًا.
وخلال الجلسة، تراجع سهم“أمازون” بنسبة 2.40% إلى 174.42 دولار، فيما هبط سهم“ألفابت” بنسبة 1.35% إلى 141.18 دولار، وانخفض سهم“مايكروسوفت” بنسبة 2.05% إلى 416.42 دولار.
المصدر:
MENAFN16032024000202011048ID1107984773
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