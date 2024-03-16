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خسائر أسبوعية جماعية لمؤشرات وول ستريت مع ترقب اجتماع الفيدرالي

3/16/2024 4:21:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت المؤشرات الأمريكية في وول ستريت، بختام آخر جلسات الأسبوع، بضغط من خسائر أسهم شركات التكنولوجيا، وسط مخاوف بشأن الضغوط التضخمية، ومع ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وعند نهاية التداولات، انخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.50% أو بمقدار 191 نقطة إلى 38714 نقطة.

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فيما انخفض مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.65% أو 33 نقطة إلى 5117 نقطة، وهبط مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.95% أو 155 نقطة إلى 15973 نقطة.

وعلى المستوى الأسبوعي، انخفض“داو جونز” بنسبة 0.20% و”ناسداك” بنسبة 0.70%، فيما تراجع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.30% تقريبًا.

وخلال الجلسة، تراجع سهم“أمازون” بنسبة 2.40% إلى 174.42 دولار، فيما هبط سهم“ألفابت” بنسبة 1.35% إلى 141.18 دولار، وانخفض سهم“مايكروسوفت” بنسبة 2.05% إلى 416.42 دولار.

المصدر:

MENAFN16032024000202011048ID1107984773

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