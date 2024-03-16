عين على البورصة.. تحليل فرص الاستثمار فى أسهم البنوك والقطاع الغذائى

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هل يمثل سهم البنك التجارى فرصة للشراء بعد تراجعه منذ منتصف الأسبوع، وكيف ستكون حركة أسهم البنوك الأسبوع المقبل، وكيف تستفيد أسهم القطاع الغذائى من زيادة الطلب فى شهر رمضان؟، وأهم الأسهم المرشحة للصعود خلال الأيام القادمة، وأهم النصائح للمستثمرين، فى حلقة جديدة من“عين على البورصة”.
المصدر:
Alborsanews
MENAFN16032024000202011048ID1107984772
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