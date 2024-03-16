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عين على البورصة.. تحليل فرص الاستثمار فى أسهم البنوك والقطاع الغذائى

3/16/2024 4:21:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة “عين على البورصة”.. ماذا ينتظر سوق المال في رمضان؟ ما تأثير صفقة“رأس الحكمة” على الأسواق ومجموعة طلعت مصطفى؟ أبرز ملامح اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى

هل يمثل سهم البنك التجارى فرصة للشراء بعد تراجعه منذ منتصف الأسبوع، وكيف ستكون حركة أسهم البنوك الأسبوع المقبل، وكيف تستفيد أسهم القطاع الغذائى من زيادة الطلب فى شهر رمضان؟، وأهم الأسهم المرشحة للصعود خلال الأيام القادمة، وأهم النصائح للمستثمرين، فى حلقة جديدة من“عين على البورصة”.

المصدر: Alborsanews

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