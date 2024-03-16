السفير الأمريكي يعتبر موقف الصين من حظر تيك توك مثيرا للسخرية

MENAFN - Al-Borsa News) اعتبر السفير الأمريكي لدى الصين، نيكولاس بيرنز، أن موقف حكومة البلاد من الحظر المحتمل لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة“مثير للسخرية بشكل بالغ”، في ظل القيود التي يفرضها الحزب الشيوعي الحاكم على منصات التواصل الاجتماعي في الصين.

ونددت بكين الخميس بمنطق“قطّاع الطرق” الأمريكي واتهمت الكونجرس بـ”قمع الشركات الأجنبية بشكل غير منصف” بعدما أقر مجلس النواب مشروع قانون يحظر تيك توك ما لم ينفصل عن الشركة الصينية المالكة له.

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وليصبح هذا المشروع قانونا، ما زال يتعّين إقراره في مجلس الشيوخ، حيث يتوقع أن يكون تمريره أصعب.

ردّ بيرنز، الجمعة، عبر الإشارة إلى أن موقف بكين غير مبرر نظرا إلى أنها تفرض حظرا على العديد من المنصات الغربية على الإنترنت ضمن أراضيها، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال خلال ندوة على الإنترنت عقدها“مركز الشرق-الغرب” للأبحاث ومقره الولايات المتحدة“أرى أن انتقاد المسؤولين الحكوميين هنا في الصين للولايات المتحدة بسبب النقاش القائم حاليا بشأن تيك توك.. هو أمر مثير للسخرية بشكل بالغ”، مضيفا أضاف“لا يتركون حتى التطبيق متاحا لـ1.4 مليار صيني”.

تفرض الحكومة الصينية رقابة مشددة على نشر المعلومات عبر الإنترنت وتحذف أي محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر أنه يحمل حساسية سياسية، وتحظر العديد من المنصات الغربية بما فيها جوغجل وفيسبوك وانستجرام.

تشغّل الشركة الأم لتيك توك“بايت دانس” نسخة منفصلة للتطبيق داخل الأراضي الصينية تدعى“دوين”.

ردّت الصين على تصريحات بيرنز الجمعة، قائلة إن موقف الولايات المتحدة من التطبيق هو“مدعاة السخرية الحقيقية”.

ولدى سؤاله عن الأمر، قال الناطق باسم الخارجية الصينية وانج ونبين، إن واشنطن“تبذل كل جهد ممكن لاستخدام سلطتها الوطنية من أجل قمع تيك توك”.

وأضاف أن“دولة تتباهى بحرية التعبير وتزعم بأنها اقتصاد سوق حر مستعدة لاستخدام سلطة الدولة لقمع شركات معيّنة.. هذه هي مدعاة السخرية الحقيقية”.

وأعربت بعض الحكومات الغربية عن قلقها حيال ازدياد شعبية تيك توك، مشيرة إلى أن ملكية التطبيق تجعله خاضعا لبكين، وهو أمر ينفيه تيك توك.

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