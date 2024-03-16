الرئيس التنفيدي لـهاباج لويد يتوقع آفاقًا تجارية أفضل هذا العام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الشحن الألمانية“هاباج لويد – Hapag-Lloyd” عن تفاؤله بشأن الطلب على الخدمات اللوجستية في النصف الثاني من العام مقارنة بالتوقعات السابقة، في ظل آفاق تجارية أفضل هذا العام.
وقال رولف هابن يانسن في مقابلة مع“سي إن بي سي”:“كان الربع الأخير من عام 2023 صعبًا، ثم أزمة البحر الأحمر، لكننا شهدنا انتعاشًا جيدًا بعد رأس السنة الصينية الجديدة، لذلك كنا سعداء إلى حد ما بذلك”.
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واستطرد يانس”:“أعتقد أن توقعات البحر الأحمر صعبة للغاية، نأمل أن ينتهي الأمر في غضون شهرين، لكنني أدرك جيدًا أنه على الرغم من كل الجهود التي تبذلها العديد من البلدان، يعتقد البعض أيضًا أن الأمر قد يستمر لفترة أطول قليلاً”.
وأردف:“سنفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على سلامة الجميع، حتى لو كان ذلك يعني أن أوقات العبور ستكون أطول، هذه بالتأكيد مشكلة كبيرة، لأن علينا أن نبحر بشكل أسرع ولمسافة أطول، وهذا لا يساعدنا على تحقيق الأهداف، آمل أن نعود قريبًا إلى السويس”.
يأتي هذا بعد إعلان الشركة انخفاضًا حادًا في صافي أرباحها لعام 2023 هذا الأسبوع، وفي حين أدت اضطرابات البحر الأحمر إلى ارتفاع أسعار شحن الحاويات، تتوقع“هاباج لويد” انخفاضًا في أرباحها هذا العام مع زيادة التكاليف.
المصدر:
MENAFN16032024000202011048ID1107984769
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