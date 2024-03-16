الرئيس التنفيدي لـهاباج لويد يتوقع آفاقًا تجارية أفضل هذا العام

MENAFN - Al-Borsa News) أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الشحن الألمانية“هاباج لويد – Hapag-Lloyd” عن تفاؤله بشأن الطلب على الخدمات اللوجستية في النصف الثاني من العام مقارنة بالتوقعات السابقة، في ظل آفاق تجارية أفضل هذا العام.

وقال رولف هابن يانسن في مقابلة مع“سي إن بي سي”:“كان الربع الأخير من عام 2023 صعبًا، ثم أزمة البحر الأحمر، لكننا شهدنا انتعاشًا جيدًا بعد رأس السنة الصينية الجديدة، لذلك كنا سعداء إلى حد ما بذلك”.

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واستطرد يانس”:“أعتقد أن توقعات البحر الأحمر صعبة للغاية، نأمل أن ينتهي الأمر في غضون شهرين، لكنني أدرك جيدًا أنه على الرغم من كل الجهود التي تبذلها العديد من البلدان، يعتقد البعض أيضًا أن الأمر قد يستمر لفترة أطول قليلاً”.

وأردف:“سنفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على سلامة الجميع، حتى لو كان ذلك يعني أن أوقات العبور ستكون أطول، هذه بالتأكيد مشكلة كبيرة، لأن علينا أن نبحر بشكل أسرع ولمسافة أطول، وهذا لا يساعدنا على تحقيق الأهداف، آمل أن نعود قريبًا إلى السويس”.

يأتي هذا بعد إعلان الشركة انخفاضًا حادًا في صافي أرباحها لعام 2023 هذا الأسبوع، وفي حين أدت اضطرابات البحر الأحمر إلى ارتفاع أسعار شحن الحاويات، تتوقع“هاباج لويد” انخفاضًا في أرباحها هذا العام مع زيادة التكاليف.

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