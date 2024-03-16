بنك أوف أمريكا: التدفقات القياسية للأسهم تتجاهل مخاطر الركود التضخمي

MENAFN - Al-Borsa News) أوضح محللو“بنك أوف أمريكا” أن التدفقات القياسية الوافدة للأسهم في الولايات المتحدة، تعني أن المستثمرين يتجاهلون مخاطر الركود التضخمي.

وكتب الخبير الاستراتيجي مايكل هارتنت، في مذكرة:“حصلت صناديق الأسهم الأمريكية على 56 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 13 مارس، وشهدت أسهم التكنولوجيا أكبر تدفق بين القطاعات، حيث جمعت 6.8 مليار دولار، متعافية من تدفق خارج قياسي”.

موضوعاتتحقيق أمريكي مع“ريديت” بشأن ترخيص البيانات للذكاء الاصطناعي 5.1 تريليون دولار حجم المحافظ النموذجية في وول ستريت بنهاية 2023 ممثلو الإدعاء الأمريكيون يطالبون بسجن“بانكمان فرايد” 50 عامًا

وقال هارتنت:“هذا يحدث حتى مع تحول الصورة الكلية للاقتصاد من سيناريو معتدل إلى الركود التضخمي، فالتضخم أعلى في الأسواق المتقدمة والناشئة، في حين بدأت سوق العمل الأمريكية في التأثر بدورة التشديد أخيرًا”، بحسب“بلومبرج”.

وأعطى المحلل لدى المقرض الأمريكي علامات على الركود التضخمي المحتمل، منها تفوق أداء الذهب والسلع والعملات المشفرة والنقود، وانحدارًا كبيرًا في منحنى العائد، مع تفوق أداء النفط على مؤشر“ناسداك 100” منذ بداية هذا العام.

ارتفعت الأسهم الأمريكية هذا العام وسط توقعات تحقق سيناريو“الهبوط الناعم” حيث يتباطأ التضخم في الاقتصاد دون الدخول في حالة الركود، في ظل تشديد السياسة النقدية، مع تنامي الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة قريبًا.

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