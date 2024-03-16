ممثلو الإدعاء الأمريكيون يطالبون بسجن بانكمان فرايد 50 عامًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد المدعون الفيدراليون في الولايات المتحدة، أن الملياردير السابق“سام بانكمان فرايد”، يجب أن يتلقى حكماً بالسجن لمدة تتراوح بين 40 و50 عاماً لإدانته بتهم الاحتيال.
وقال ممثلو الادعاء في مذكرة الحكم المؤلفة من 116 صفحة إلى القاضي:“العدالة تتطلب أن يحصل على حكم بالسجن يتناسب مع الأبعاد غير العادية لجرائمه”، بحسب“نيويورك تايمز”.
موضوعات متعلقة
تحقيق أمريكي مع“ريديت” بشأن ترخيص البيانات للذكاء الاصطناعي 5.1 تريليون دولار حجم المحافظ النموذجية في وول ستريت بنهاية 2023 “بنك أوف أمريكا”: التدفقات القياسية للأسهم تتجاهل مخاطر الركود التضخمي
وقد يواجه“بانكمان فرايد” عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة، حيث أوضحت سجلات المحكمة، أن ضابط المراقبة أوصى بالحكم عليه بالسجن لمدة 100 عام، أي أقل بعشر سنوات فقط من الحد الأقصى.
خلال الشهر الماضي، قال محامو“بانكمان-فرايد” البالغ من العمر 32 عامًا، إنه يجب أن يتلقى حكمًا لا يزيد عن ستة أعوام ونصف، ضمن تداعيات انهيار بورصة العملات المشفرة“إف تي إكس”.
وقدم المدعون الجمعة توصية الحكم أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم في 28 مارس، ويواجه“بانكمان-فرايد” أقصى عقوبة ممكنة وهي السجن 110 سنوات.
المصدر:
MENAFN16032024000202011048ID1107984767
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.