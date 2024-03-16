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ممثلو الإدعاء الأمريكيون يطالبون بسجن بانكمان فرايد 50 عامًا

3/16/2024 4:21:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد المدعون الفيدراليون في الولايات المتحدة، أن الملياردير السابق“سام بانكمان فرايد”، يجب أن يتلقى حكماً بالسجن لمدة تتراوح بين 40 و50 عاماً لإدانته بتهم الاحتيال.

وقال ممثلو الادعاء في مذكرة الحكم المؤلفة من 116 صفحة إلى القاضي:“العدالة تتطلب أن يحصل على حكم بالسجن يتناسب مع الأبعاد غير العادية لجرائمه”، بحسب“نيويورك تايمز”.

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وقد يواجه“بانكمان فرايد” عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة، حيث أوضحت سجلات المحكمة، أن ضابط المراقبة أوصى بالحكم عليه بالسجن لمدة 100 عام، أي أقل بعشر سنوات فقط من الحد الأقصى.

خلال الشهر الماضي، قال محامو“بانكمان-فرايد” البالغ من العمر 32 عامًا، إنه يجب أن يتلقى حكمًا لا يزيد عن ستة أعوام ونصف، ضمن تداعيات انهيار بورصة العملات المشفرة“إف تي إكس”.

وقدم المدعون الجمعة توصية الحكم أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم في 28 مارس، ويواجه“بانكمان-فرايد” أقصى عقوبة ممكنة وهي السجن 110 سنوات.

المصدر:

MENAFN16032024000202011048ID1107984767

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