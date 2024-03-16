5.1 تريليون دولار حجم المحافظ النموذجية في وول ستريت بنهاية 2023

MENAFN - Al-Borsa News) وصل حجم الأصول في المحافظ النموذجية في وول ستريت إلى 5.1 تريليون دولار في نهاية عام 2023، حيث يتبنى المستشارون الماليون بشكل متزايد هذه الاستراتيجيات الجاهزة.

ووفقًا لتقديرات شركة التكنولوجيا المالية“برودريدج فايننشال سلوشنز”، ستنمو هذه المحافظ إلى 11.3 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2028، وهذا أكثر من توقعات“بلاك روك” البالغة 10 تريليونات دولار.

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المحافظ النموذجية هي مجموعة متنوعة من الأصول المصممة لتحقيق عائد محدد ومواجهة المخاطر المحتملة، ويطور مديرو الأصول ومنصات الاستثمار هذه المحافظ عن طريق جمع الأصول وتحديد استراتيجياتها في حزم جاهزة للانتقاء من قبل المستشارين الماليين.

ويُنظر إلى الصناديق المتداولة في البورصة باعتبارها المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث شكلت 51% من الأصول النموذجية في نهاية عام 2023، مدعومة بمعدل نمو سنوي يقارب ضعف معدل نمو الصناديق المشتركة.

وخلص تقرير“برودريدج” إلى أنه اعتبارًا من نهاية عام 2023، كانت 63% من الأصول النموذجية مستثمرة في الأسهم، في حين أن ما يقرب من 32% كانت في الدخل الثابت.