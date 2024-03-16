5.1 تريليون دولار حجم المحافظ النموذجية في وول ستريت بنهاية 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وصل حجم الأصول في المحافظ النموذجية في وول ستريت إلى 5.1 تريليون دولار في نهاية عام 2023، حيث يتبنى المستشارون الماليون بشكل متزايد هذه الاستراتيجيات الجاهزة.
ووفقًا لتقديرات شركة التكنولوجيا المالية“برودريدج فايننشال سلوشنز”، ستنمو هذه المحافظ إلى 11.3 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2028، وهذا أكثر من توقعات“بلاك روك” البالغة 10 تريليونات دولار.
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المحافظ النموذجية هي مجموعة متنوعة من الأصول المصممة لتحقيق عائد محدد ومواجهة المخاطر المحتملة، ويطور مديرو الأصول ومنصات الاستثمار هذه المحافظ عن طريق جمع الأصول وتحديد استراتيجياتها في حزم جاهزة للانتقاء من قبل المستشارين الماليين.
ويُنظر إلى الصناديق المتداولة في البورصة باعتبارها المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث شكلت 51% من الأصول النموذجية في نهاية عام 2023، مدعومة بمعدل نمو سنوي يقارب ضعف معدل نمو الصناديق المشتركة.
وخلص تقرير“برودريدج” إلى أنه اعتبارًا من نهاية عام 2023، كانت 63% من الأصول النموذجية مستثمرة في الأسهم، في حين أن ما يقرب من 32% كانت في الدخل الثابت.
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