تحقيق أمريكي مع ريديت بشأن ترخيص البيانات للذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Borsa News) قالت“ريديت- Reddit”، إن لجنة التجارة الفيدرالية أرسلت خطابًا إلى الشركة حول أعمال ترخيص البيانات المتعلقة بتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية.

وأضافت مشغلة منصة التواصل الاجتماعي، الجمعة:“في 14 مارس، تلقينا رسالة من لجنة التجارة الفيدرالية تبلغنا فيها بأن موظفيها يقومون بإجراء تحقيق يركز على بيعنا أو ترخيصنا أو مشاركة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون مع أطراف ثالثة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي”.

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ووفقًا لما جاء في نشرة الاكتتاب العام المحدثة:“لا نعتقد أننا انخرطنا في أي ممارسة تجارية غير عادلة أو خادعة، موظفو لجنة التجارة الفيدرالية كانوا مهتمين بالاجتماع معنا لمعرفة المزيد حول خططنا ويعتزمون طلب معلومات ومستندات مع استمرار التحقيق”.

وحسبما نشر على موقع الشركة:“ليس من المستغرب أن تعرب لجنة التجارة الفيدرالية عن اهتمامها بالاستفسار عن أعمال ترخيص البيانات، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الجديدة لهذه التقنيات والترتيبات التجارية”.

على الرغم من أن الأعمال الأساسية للشركة التي يرتقب تداول سهمها تحت الرمز“RDDT”، تعتمد على الإعلان عبر الإنترنت، فإن“ريديت” بدأت جهودًا أخرى لتحقيق الدخل منها، جهود ترخيص البيانات.

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