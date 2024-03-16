تحقيق أمريكي مع ريديت بشأن ترخيص البيانات للذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت“ريديت- Reddit”، إن لجنة التجارة الفيدرالية أرسلت خطابًا إلى الشركة حول أعمال ترخيص البيانات المتعلقة بتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية.
وأضافت مشغلة منصة التواصل الاجتماعي، الجمعة:“في 14 مارس، تلقينا رسالة من لجنة التجارة الفيدرالية تبلغنا فيها بأن موظفيها يقومون بإجراء تحقيق يركز على بيعنا أو ترخيصنا أو مشاركة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون مع أطراف ثالثة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي”.
موضوعات متعلقة
5.1 تريليون دولار حجم المحافظ النموذجية في وول ستريت بنهاية 2023 ممثلو الإدعاء الأمريكيون يطالبون بسجن“بانكمان فرايد” 50 عامًا “بنك أوف أمريكا”: التدفقات القياسية للأسهم تتجاهل مخاطر الركود التضخمي
ووفقًا لما جاء في نشرة الاكتتاب العام المحدثة:“لا نعتقد أننا انخرطنا في أي ممارسة تجارية غير عادلة أو خادعة، موظفو لجنة التجارة الفيدرالية كانوا مهتمين بالاجتماع معنا لمعرفة المزيد حول خططنا ويعتزمون طلب معلومات ومستندات مع استمرار التحقيق”.
وحسبما نشر على موقع الشركة:“ليس من المستغرب أن تعرب لجنة التجارة الفيدرالية عن اهتمامها بالاستفسار عن أعمال ترخيص البيانات، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الجديدة لهذه التقنيات والترتيبات التجارية”.
على الرغم من أن الأعمال الأساسية للشركة التي يرتقب تداول سهمها تحت الرمز“RDDT”، تعتمد على الإعلان عبر الإنترنت، فإن“ريديت” بدأت جهودًا أخرى لتحقيق الدخل منها، جهود ترخيص البيانات.
المصدر:
MENAFN16032024000202011048ID1107984765
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.