المغرب: هزة أرضية تضرب شمال البلاد

MENAFN - Palestine News Network ) الرباط/PNN-ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجات شمال المغرب، مساء الجمعة، وفق مسؤول محلي. ولم ترد معلومات حتى ساعة نشر الخبر عن أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية.

وبحسب مدير المعهد المغربي للجيوفيزياء (حكومي) ناصر جبور، "سجلت الهزة في الساعة 20:17 بتوقيت غرينتش، وبلغت قوتها 4.7 درجات"، وأوضح أن "مركز الهزة سجل قبالة سواحل مدينة الدريوش (وسط البحر)".

وشعر بالهزة سكان محافظات الدريوش والناظور والحسيمة (شمال)، والمناطق المجاورة لها، وفق جبور.

يذكر أنه في 8 أيلول/ سبتمبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن بالمغرب من ضمنها العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال)، وأغادير وتارودانت (وسط)، مخلفًا 2960 قتيلاً و6125 مصابًا، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفق وزارة الداخلية.