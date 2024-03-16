الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN-اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدادا من مناطق الضفة الغربية، تخللها عمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين والتخريب في محتوياتها.
ففي نابلس، اقتحمت عدة آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال مدينة نابلس من الجهة الشرقية والغربية وتواجدت في محيط البلدة القديمة، وسط المدينة، قبل اقتحام أحد فنادق المدينة واعتقال مواطنين من غزة.
واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.
وكانت قد اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيتا وأودلا جنوب مدينة نابلس، وسيّرت آلياتها في شوارع البلدتين.
وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات وصفت بالـ"عنيفة" بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيون، خلال اقتحام مدينة قلقيلية، ومداهمة منازل أسرى والعبث بمحتوياتها.
واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية بعدة آليات عسكرية، وتمركزت في وسط المدينة وحي النقار ودهمت عدة منازل عرف منها منزل الأسيرين رائد الحوتري، وأربكان طبسية، وعاثت فيهما خرابا.
ودهمت آليات الاحتلال منطقة الظهر بحي داوود، جنوبي قلقيلية، ونشرت قوات الاحتلال القناصة في مواقع بالمدينة، وسط مواجهات عنيفة تصدى خلالها الشباب المقاوم لاقتحامات الاحتلال.
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، واقتحمت بلدة كفر قدوم شرقا.
وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم ظافر بعد اقتحام منزله في قرية رامين شرقي طولكرم، وتفتيشه التخريب في محتوياته.
وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اسكاكا شرق سلفيت، وداهمت منزلا وفتشته وخربت في محتوياته.
وفي الخليل، استهدف الشبان المقاوم البرج العسكري المقام على مدخل مخيم العروب بالخليل بعبوات محلية الصنع، وأعقبه إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام تجاه المخيم.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بين نعيم شرق مدينة الخليل، وسيّرت آلياتها في شوارع البلدة، ودهمت عددا من المنازل وفتشتها وخرّبت في محتوياتها.
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