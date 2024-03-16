حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بقليل

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما بوجه عام، وباردا، خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو ، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا الى غائم، ومعتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائماً بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد اعتبارا من ساعات الصباح الباكر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا تسقط الأمطار على مختلف المناطق، وتشتد غزارة الأمطار في ساعات المساء، والليل، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، الثلاثاء المقبل، لتصبح أدنى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الجو غائما، وعاصفا وباردا، وتكون الأمطار غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، والبحر مائجا.

