الأمم المتحدة: العملية الإسرائيلية على رفح ستكون لها عواقب وخيمة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-حذّرت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، من أن العملية البرية التي تخطط إسرائيل لشنها على مدينة رفح، ستكون لها عواقب وخيمة على سكان قطاع غزة وعلى إيصال المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، للصحفيين تعليقا على أنباء حول مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خطط العملية العسكرية المحتملة في رفح، جنوبي قطاع غزة، رغم التحذيرات الدولية.

وأشار دوجاريك، إلى أنه شاهد الأنباء المتعلقة بمصادقة نتنياهو على العملية، وقال إن هذا أمر "مثير للقلق جدا".

وأضاف "العملية البرية على رفح ستكون لها عواقب وخيمة على سكان غزة وعلى عمليات المساعدات الإنسانية"، معربا عن أمله في منع حدوثها.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، قال مكتب نتنياهو، "صادق رئيس الوزراء، على خطط للقيام بعملية عسكرية في رفح، والجيش يستعد لها عملياتيا ولإجلاء السكان"، دون مزيد التفاصيل.

وحذرت العديد من الدول إسرائيل من الإقدام على شن عملية عسكرية في رفح حيث يتواجد أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، وفق التقارير الدولية.