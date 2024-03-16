البيت الأبيض: محادثات وقف إطلاق النار في غزة تسير في الاتجاه الصحيح

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-قال البيت الأبيض، أمس الجمعة، إن الاقتراح الذي تقدمت به حركة حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من أجل إطلاق سراح الأسرى هو بالتأكيد ضمن حدود ما هو ممكن معربًا عن تفاؤل حذر.
وقال
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: إن الاقتراح "يقع بالتأكيد ضمن حدود الخطوط العريضة... للاتفاق الذي نعمل عليه الآن منذ عدة أشهر".
وقال كيربي للصحفيين: "نحن متفائلون بحذر بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح لكن هذا لا يعني أن الأمر قد أنجز".
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