البيت الأبيض: محادثات وقف إطلاق النار في غزة تسير في الاتجاه الصحيح

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-قال البيت الأبيض، أمس الجمعة، إن الاقتراح الذي تقدمت به حركة حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من أجل إطلاق سراح الأسرى هو بالتأكيد ضمن حدود ما هو ممكن معربًا عن تفاؤل حذر.





وقال

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: إن الاقتراح "يقع بالتأكيد ضمن حدود الخطوط العريضة... للاتفاق الذي نعمل عليه الآن منذ عدة أشهر".





وقال كيربي للصحفيين: "نحن متفائلون بحذر بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح لكن هذا لا يعني أن الأمر قد أنجز".