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آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

3/16/2024 3:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الارصاد في نشرتها اليومية ان الأجواء باردة في أغلب المناطق ، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.
وحذرت من احتمال تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الصباح الباكر و احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.













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