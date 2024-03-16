تخلص من إدمان السكر والحلويات في رمضان.. بهذه الطريقة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ساعات الصيام الطويلة في أيام شهر رمضان الفضيل، تجعل من طلب الجسم للسكريات أولوية وقت الإفطار، بسبب هبوط معدل السكر في الدم، نتيجة التوقف عن تناول الطعام والشراب، لكن الأمر قد ينقلب صحياً إلى مأساة في حال اتباع رغبات الجسم، وعدم السيطرة على تناول الأنواع المختلفة من الطعام والشراب وقت الإفطار، مما يجعل الإنسان عرضة للإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، مثل السكري والضغط وأمراض القلب.

ولا يحتاج الأمر سوى التخطيط لما سيتم تناوله باعتدال على مائدة الإفطار، وتجنب تناول المشروبات والمأكولات الغنية بالسكر، حتى يبقى الجسم يتمتع بصحة وعافية، من خلال التركيز على الألياف والقمح والشوفان والكينوا، وهي عناصر غذائية تخفف من طلب الجسم على تناول السكريات.



كما أن تناول البروتينات الصحية الموجودة في اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن والبقوليات والأجبان، تساهم كذلك في ملء المعدة، وتوقف الجسم عن طلب السكريات، ويفضل دائماً تناول الفواكه والخضروات الطازجة والعصائر الطبيعية، بدلاً من المشروبات التي تحتوي على سكريات معاد تدويرها، ونرشح لذلك، الفراولة والموز والتوت والتفاح، وأيضاً الفواكه المجففة مثل التمر والمشمس والتين والخوخ.



وقد يتفاجأ البعض، إذا ما علم بأن الباحثين في كلية الطب النفسي بجامعة برينستون الأميركية، يصنفون السكر المكرر على أنه مادة تندرج تحت قائمة ((مواد الإدمان))، لذا يوصون بالاعتماد على تناول السكر الطبيعي الموجود في الفواكه، بدلاً من الاعتماد على السكر المكرر الذي يدخل في صناعة الحلويات والمشروبات مثل الشاي والقهوة والنسكافيه، باعتبار أن السكر المكرر يسلك نفس المسارات التي تسلكها العقاقير المسببة للإدمان في دماغ الإنسان.

ومن أهم النصائح للتخلص من حاجة الجسم للسكر، شرب كميات كافية من الماء، خلال ساعات الإفطار، وتجنب تناول المشروبات والعصائر المحلاة، كذلك من المهم الاكتفاء عند تناول طعامي الإفطار والسحور، والشعور بالشبع حتى لا يطلب الجسم مزيداً من الأطعمة المحلاة.



وبالنسبة للحلويات التي ينصح بتناولها بعد وجبة الإفطار، فتتنوع ما بين الأرز بالحليب والمهلبية والبوظة وكيك الشوفان وحلوى الموز بالشوكولاتة والسحلب، وفي حال تحضير هذه الحلويات منزلياً، يمكن استخدام مكونات قليلة الدسم بدلاً من المكونات كاملة الدسم.

زهرة الخليج