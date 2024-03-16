هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن عن حادث بحري غرب الحديدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 65 ميلا بحريا غرب الحديدة، وأن السلطات لا تزال تحقق في ذلك.
وقالت الهيئة في بيان إن انفجارا ألحق أضرارا بالسفينة، لكن طاقمها لم يصب بأذى، وذكرت أن السفينة أبحرت إلى ميناء آخر.
وفي نفس السياق أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري يوم الجمعة أنها تلقت تقريرا باستهداف سفينة على بعد حوالي 80 ميلا بحريا شمال غربي مدينة الحديدة.
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