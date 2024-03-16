هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن عن حادث بحري غرب الحديدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 65 ميلا بحريا غرب الحديدة، وأن السلطات لا تزال تحقق في ذلك.



وقالت الهيئة في بيان إن انفجارا ألحق أضرارا بالسفينة، لكن طاقمها لم يصب بأذى، وذكرت أن السفينة أبحرت إلى ميناء آخر.



وفي نفس السياق أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري يوم الجمعة أنها تلقت تقريرا باستهداف سفينة على بعد حوالي 80 ميلا بحريا شمال غربي مدينة الحديدة.

