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لجين عمران: حاولت الانتحار

3/16/2024 3:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حلّت الإعلامية السعودية لجين عمران ضيفة في برنامج "ثقة عمياء" ، الذي يعرض على قناة ATV الكويتية، وتحدثت الإعلامية الشهيرة "عن محاولة انتحار قامت بها في الماضي، بعد سيطرة مشاعر الحزن عليها عُقب وفاة جدتها.
وأشارت لجين إلى حزنها الشديد بعد فقد جدتها قائلة: "عند وفاة جدتي، عشت حالة حزن لا أستطيع وصفها، كانت جدتي صندوقي الأسود وطبيبي النفسي".


وأردفت لجين "كانت جدتي دائماً حاضرة لدعمي ومساندتي في تحمل ضغوطات الحياة"، مضيفة أنها كانت تعتبرها مرشدتها الروحية، مما جعل الفراق صعباً جداً عليها ودفعها لمحاولة الانتحار.


وتحدثت لجين عن هذه التجربة المروّعة التي مرّت بها قائلة: "هذه التجربة ساعدتني على إعادة النظر في الحياة"، مؤكدة "تجربتي في محاولة الانتحار، غيرتني، وعلمت بعدها أنه لا يوجد شخص أو سبب يستحق الفناء من أجله".

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