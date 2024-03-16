قوات الاحتلال تنسحب من نابلس بعد اقتحامها لساعات واعتقال شابين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة نابلس في الضفة الغربية بعد اقتحام المدينة فجر اليوم السبت واعتقال شابين من قطاع غزة كانا في فندق بمحيط البلدة القديمة وسط المدينة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن نحو 25 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من الجهة الغربية، فيما أوضحت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في المدينة، ونشرت فرقا راجلة وقناصة في البلدة ومحيطها.



وأشارت الوكالة إلى أن شبانا فلسطينيين اشتبكوا مع قوات الاحتلال التي انتشرت بوسط المدينة، وأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المدمع على المقاومين الفلسطينيين.

