أول تعليق من مصطفى شعبان بعد التهام الحريق ديكور مسلسله 'المعلم'

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق النجم المصري مصطفى شعبان، على التهام النيران ديكور مسلسله الجديد "المعلم"، والذي يعرض في موسم رمضان الحالي، في الحريق الهائل الذي التهم استوديو الأهرام، ووصل لبعض المباني المجاورة بالجيزة، جنوب العاصمة المصرية القاهرة.
وقال شعبان، في تصريحات صحفية : "الحمدلله الجميع بخير.. وكنا انتهينا من التصوير.. وغادرنا المكان، ولكن الحريق كبير وأتمنى السلامة للجميع".
فيما علق مؤلف مسلسل "المعلم" محمد الشواف، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً: "استديو تصوير مسلسل المعلم أتحرق بالكامل، حريق هائل يلتهم الأهرام، لاحول ولاقوة لا بالله، يارب لطفك يارب".
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