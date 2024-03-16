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أول تعليق من مصطفى شعبان بعد التهام الحريق ديكور مسلسله 'المعلم'

3/16/2024 3:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق النجم المصري مصطفى شعبان، على التهام النيران ديكور مسلسله الجديد "المعلم"، والذي يعرض في موسم رمضان الحالي، في الحريق الهائل الذي التهم استوديو الأهرام، ووصل لبعض المباني المجاورة بالجيزة، جنوب العاصمة المصرية القاهرة.
وقال شعبان، في تصريحات صحفية : "الحمدلله الجميع بخير.. وكنا انتهينا من التصوير.. وغادرنا المكان، ولكن الحريق كبير وأتمنى السلامة للجميع".
فيما علق مؤلف مسلسل "المعلم" محمد الشواف، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً: "استديو تصوير مسلسل المعلم أتحرق بالكامل، حريق هائل يلتهم الأهرام، لاحول ولاقوة لا بالله، يارب لطفك يارب".

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