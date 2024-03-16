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كسر الصيام على عصير البرتقال مفيد أم مضر؟

3/16/2024 3:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - الإفطار على كوب من العصير يعتبر من العادات الأساسية لدى البعض عند كسر صيامهم، ويحبذ البعض أن يتناولون العصير وهو مثلج، اعتقادا منهم أن هذا أسلم حل لترطيب الجسم بعد صيام طال لقرابة 15 ساعة.
هل يمكن الإفطار على عصائر حمضية؟
قال الدكتور كريم جمال أخصائي التغذية العلاجية، إنه لا يفضل تناول أي مشروب من المشروبات الحمضية على الإفطار نهائيا وهي "البرتقال – الجريب فروت – الليمون – اليوسفي"، وكذلك المشروبات التي تحتوي على كافيين، مثل الشاي والقهوة.


وأكد أخصائي التغذية العلاجية، أن العصائر المذكورة سلفا، تناولها يتسبب في الإصابة بارتداد حمض المعدة، وكذلك الشعور بالالتهابات في جدار المعدة وعدم الراحة.


أفضل فطار للصائم
وأوضح أن أفضل إفطار لكسر الصيام، هو تناول التمر أي البلح، مع كوب من الماء، أو كوب من اللبن الرائب، لحماية المعدة من أي أضرار، أو الإفطار على طبق صغير من الشوربة الدافئة، ثم تناول الخضروات والسلطات الغنية بالألياف الغذائية التي تعزز من صحة وقدرات المعدة والجهاز الهضمي.


وحذر من تناول العصائر المثلجة بعد الصيام، لأنها تساهم في الشعور بالتقلصات الشديدة، لأن المعدة تكون فارغة لعدد كبير من الساعات.

الكونسلتو

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