كيف تتخلص من الحموضة بعد إفطار رمضان في دقائق؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يؤدي تناول وجبات دسمة أو غنية بالحمضيات على وجبة إفطار رمضان إلى الشعور بأعراض حموضة المعدة المزعجة، ولكن كيف يمكن التخلص منها في أسرع وقت؟



علاج الحموضة بعد إفطار رمضان بسرعة



1- كوب ماء مع بكينج صودا

تعتبر بكينج الصودا علاجًا سريعًا وغير مكلف وطبيعيًا تمامًا، وبالتالي إذا شعر الشخص بالحموضة، فكل ما عليه إذابة ملعقة صغيرة من بكينج الصودا في كوب من الماء، وتناوله فورًا، وسيعمل هذا الخليط على تحييد حمض المعدة في أسرع وقت، وتختفي الأعراض.



2- تناول ثمرة موز أو تفاح

يحتوي الموز على مضادات طبيعية للحموضة، وبالتالي في حال الشعور بأعراض الحموضة، يجب البدء في تناول ثمرة موز متوسطة الحجم على الفور، لكن إذا لم يكن هناك موز، فيمكن استبداله بثمرة تفاح، حيث تقوم بالغرض نفسه.



3- مضغ لبانة

يساعد إفراز كمية كبيرة من اللعاب على تخفيف حمض المعدة ومنع إنتاجه بكثرة، لذا يفضل محاولة مضغ قطعة من اللبان لمدة 30 دقيقة بعد تناول وجبة مهيجة للحموضة وارتجاع المريء.



4- كوب من الزبادي

يعتبر الزبادي من الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، ما يمكن أن يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، وتخفيف حموضة المعدة وارتجاع المريء، ومن ثم يُنصح بتناول كوب من الزبادي فور الشعور بالحموضة.



5- فوار الحموضة

تتوافر في الصيدليات أنواعًا عديدة من فوار الحموضة، التي تُباع بدون وصفة طبية، وتساهم في الحصول على أسرع نتيجة ممكنة.

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