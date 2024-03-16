يعتقد البعض أن الاستحمام بالماء الساخن يمنحهم الراحة، إلا أنه غير مفيد للبشرة والشعر وحتى النوم، والآن، أصدر العلماء تحذيرًا صادمًا بشأن مخاطر الاستحمام بالماء الساخن، وتبين أن هذه المخاطر يمكن أن تكون خطيرة أيضا.

وفقا لدراسة جديدة، يمكن للاستحمام بالماء الساخن يومياً أن يجرد الشعر والجلد من زيوتهما الطبيعية، ما يؤدي إلى جفاف الشعر وهشاشته وتقصف أطرافه، وهذا يمكن أن يؤدي أيضا إلى الإصابة بالصدفية والأكزيما.

كيف يؤثر الاستحمام بالماء الساخن على صحة القلب؟

ووفقا للدراسة، فإن الماء الساخن بشكل مفرط يمكن أن يضع الكثير من الضغط على القلب ويمكن أن يكون خطيرا بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مسبقة في القلب، ما قد يؤدي إلى فقدان الوعي أثناء الاستحمام.

وأضافت الدراسة أيضا أن الحرارة الناتجة عن الاستحمام بالماء الساخن يمكن أن تتسبب في تمدد الأوعية الدموية ما يجعل من الصعب على القلب ضخ الدم بحرية والحفاظ على التدفق الكافي.

ويؤكد الخبراء أن الضغط الإضافي يمكن أن يمثل مشكلة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية موجودة مسبقا ما يؤدي إلى إجهاد القلب والأوعية الدموية، وفي بعض الأحيان يؤدي ذلك إلى الدوار والدوخة.

كيف يؤثر الاستحمام بالماء الساخن على النوم؟

وفقا للدراسة، فإن أخذ حمام ساخن قبل الذهاب إلى السرير يمكن أن يجعل النوم أكثر صعوبة، وهذا يتعارض مع الاعتقاد السائد بأن الاستحمام بالماء الساخن يحفز على الاسترخاء وأن الزيادة في درجة حرارة الجسم يمكن أن تؤثر سلبا على عملية التبريد الطبيعية للجسم والتي تعد ضرورية للنوم.

يقول الخبراء إن البخار القادم من الحمام يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض الربو وأيضا نقل البكتيريا إلى الرئتين، كما تحذر الدراسة من خطر الإصابة بحروق جلدية شديدة.

وتشير الدراسة أيضا إلى أن رؤوس الدش موضوعة بطريقة يمكنها تخزين البكتيريا إذا لم يتم تنظيفها بشكل صحيح، مضيفة أنه لكي أكثر أمانًا ينصح بالاستحمام بالماء الفاتر.





تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز