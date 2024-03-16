القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية

اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم السبت، مدينة نابلس بالضفة الغربية، حيث اعتقلت شابين. وأكد شهود عيان لوكالة "معا" الفلسطينية أن نحو 25 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من الجهة الغربية- حاجز دير شرف.

وأوضحت مصادر محلية أن" قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في المدينة، ونشرت فرق راجلة وقناصة في البلدة ومحيطها، كما تمركزت في عدة مناطق وسط المدينة، وسط مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع".

وأشارت المصادر إلى أن "قوات الاحتلال داهمت عمارة في شارع فيصل بالمدينة".





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