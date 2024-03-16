التهم موقع تصوير مسلسل «المعلم» .. حريق ضخم باستوديو الأهرام في مصر

(MENAFN
- Al-Bayan)
شب فجر اليوم السبت حريق باستوديو الأهرام للتصوير السينمائي في الجيزة جنوب القاهرة، وتمكنت 30 سيارة إطفاء من السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده إلى العمارات السكنية المجاورة.
وتم إخلاء 4 عمارات من السكان وتولت النيابة التحقيق وأمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق وانتداب لجنة لتقدير قيمة الخسائر.
والتهم الحريق كافة ديكورات موقع تصوير مسلسل "المعلم"، بطولة النجم المصري مصطفى شعبان وذلك خلال آخر أيام التصوير.
كما انتقل نقيب الممثلين المصريين د. أشرف زكي إلى مكان الحريق وأكد في تصريحات أن جميع نجوم المسلسل بخير، ولم يصب أي منهم بأذى.
MENAFN16032024000110011019ID1107984555
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.