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التهم موقع تصوير مسلسل «المعلم» .. حريق ضخم باستوديو الأهرام في مصر

3/16/2024 2:16:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شب فجر اليوم السبت حريق باستوديو الأهرام للتصوير السينمائي في الجيزة جنوب القاهرة، وتمكنت 30 سيارة إطفاء من السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده إلى العمارات السكنية المجاورة.

وتم إخلاء 4 عمارات من السكان وتولت النيابة التحقيق وأمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق وانتداب لجنة لتقدير قيمة الخسائر.

والتهم الحريق كافة ديكورات موقع تصوير مسلسل "المعلم"، بطولة النجم المصري مصطفى شعبان وذلك خلال آخر أيام التصوير.

كما انتقل نقيب الممثلين المصريين د. أشرف زكي إلى مكان الحريق وأكد في تصريحات أن جميع نجوم المسلسل بخير، ولم يصب أي منهم بأذى.


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