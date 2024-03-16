أساتذة الطب في كوريا الجنوبية يعتزمون تقديم استقالاتهم دعماً للأطباء المتدربين

قرر أساتذة الطب في كل أنحاء كوريا الجنوبية تقديم استقالاتهم إلى كليات الطب التي يعملون بها اعتبارا من 25 مارس الجاري في عمل جماعي للضغط على الحكومة من أجل السعي للتوصل إلى انفراجة في الإضراب المطول من جانب الأطباء المتدربين، حسبما قالت مجموعة من أساتذة الطب.

وقالت المجموعة إنه حتى إذا استقال أساتذة الطب، فإنهم سيواصلون علاج المرضى بإخلاص مع إضراب أكثر من 90% من الأطباء المتدربين الذين يبلغ عددهم 13 ألف طبيب منذ الشهر الماضي احتجاجا على قرار الحكومة برفع حصة كليات الطب.

وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية إن القرار جاء خلال اجتماع على الإنترنت عقدة أساتذة الطب من 20 جامعة في وقت متأخر يوم الجمعة.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد بدأت يوم الاثنين الماضي في نشر 158 من الأطباء العسكريين وأطباء الصحة العامة في المستشفيات المحلية لمدة أربعة أسابيع، من أجل تعويض النقص في الطاقم الطبي الناجم عن إضراب الأطباء.

ونقلت وكالة يونهاب عن وزير الصحة جو كيو هونج قوله "تخطط الحكومة، عند الضرورة، لنشر المزيد من الأطباء العسكريين وأطباء الصحة العامة".

ومن جانبه، قال جون بيونج وانج، نائب وزير الصحة، إن الوزارة أرسلت إشعارات مسبقة بتعليق الترخيص لنحو 5 آلاف طبيب متدرب ومقيم تحدوا أمر العودة إلى العمل احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة عدد طلاب الطب.

وأكد جون أنه مع تعهد الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطباء المبتدئين الذين يهددون زملاءهم أو يعيقون عودتهم إلى المستشفيات، ستفتح الوزارة خطا ساخنا لحماية الأطباء الراغبين في العودة إلى العمل.

وقال وزير الصحة إن الحكومة سوف تتساهل في اتخاذ الإجراءات إذا عاد الأطباء المتدربون والمقيمون إلى العمل قبل اكتمال الإجراءات الإدارية لتعليق تراخيصهم.

وتشهد المستشفيات المحلية إلغاء وتأخيرا في العمليات الجراحية والعلاج الطبي الطارئ، حيث التزم الأطباء المتدربون والمقيمون الصمت تجاه دعوة الحكومة لهم للعودة إلى العمل بحلول نهاية فبراير الماضي.

وتضغط الحكومة من أجل زيادة عدد الأطباء كوسيلة لحل النقص في الأطباء في المناطق الريفية والمجالات الطبية الأساسية، مثل طب الأطفال وجراحة الأعصاب.

ويقول الأطباء إن زيادة حصص الالتحاق بكليات الطب ستقوض جودة التعليم الطبي والخدمات الأخرى.



