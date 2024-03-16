السلطات الأوكرانية تبدأ عملية إجلاء جماعية في منطقة بشمال البلاد

أكد مسؤولون محليون أمس الجمعة أن السلطات الأوكرانية بدأت عمليات إجلاء جماعية للمناطق السكنية في منطقة سومي شمال البلاد القريبة من الحدود الروسية بعد فترات طويلة من القصف المكثف للمنطقة.

وقالت الإدارة العسكرية لمنطقة سومي، على تطبيق الرسائل تليغرام، إن أكثر من 180 من سكان المناطق القريبة من منطقة فيليكوبيسارسكا المتاخمة للحدود تم إجلاؤهم خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ولطالما أصدرت السلطات في سومي تقارير يومية عن القصف الروسي، لكن الهجمات أصبحت أكثر كثافة.

وقالت الإدارة الإقليمية إن المناطق المعنية هي "الأكثر توترا" في منطقة سومي، حيث قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 13 آخرون خلال الأيام الخمسة الماضية.

وقالت الإدارة إنه تم إجلاء أكثر من 4500 ساكن من 22 قرية في منطقة سومي، لكنها لم تحدد إطارا زمنيا.

وتقع فيليكوبيسارسكا على بعد بضعة كيلومترات من قرية كوزينكا عبر الحدود في روسيا، حيث قالت السلطات المحلية هذا الأسبوع إن توغل الجماعات المسلحة تسبب في أضرار جسيمة. ووصفت المجموعات نفسها بأنها مكونة من روس معارضين للكرملين، وقالت إنها تنفذ عملية عسكرية في المنطقة.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود إن قصف المناطق الخاضعة لولايته استمر يوم الخميس، مما أدى إلى إصابة شخص واحد. وقام جلادكوف بجولة في المناطق الحدودية في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وقال إنه لا توجد قوات معادية في المنطقة.

وقال رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك الروسية المجاورة إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية مساء الخميس.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من روايات عن نشاط عسكري من أي من الجانبين.





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