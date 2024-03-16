زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات حربية ويستقل سيارة أهداها له بوتين

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت أن كيم غونغ أون زعيم كوريا الشمالية استقل علنا سيارة أهداها له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في "دليل واضح" على تعزيز الصداقة بين البلدين.

وأقامت بيونغ يانغ وموسكو علاقات أوثق منذ التقى كيم وبوتين في روسيا في سبتمبر، وتعهدا بتعميق العلاقات العسكرية. وينفي البلدان الاتهامات الغربية بأن كوريا الشمالية تزود روسيا بقذائف مدفعية وصواريخ استخدمت في الحرب الروسية على أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية نقلا عن كيم يو غونغ شقيقة الزعيم أن رحلة كيم أمس الجمعة بسيارة ليموزين روسية من طراز أوروس هي "دليل واضح على الصداقة بين كوريا الديمقراطية وروسيا، والتي تتطور بطريقة شاملة في مرحلة عالية جديدة".

وقالت الوكالة إن كيم غونغ أون أشرف على تدريبات على الحرب الجوية أمس الجمعة وحث على الاستعداد "الفعلي" للقتال بعد اختتام التدريبات السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في الأسبوع الماضي.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله "التدريب الفعلي المرتبط مباشرة بالحرب هو وحده القادر على إعداد الجنود كمقاتلين حقيقيين".

وكانت التدريبات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هي الأولى منذ أن ألغت بيونغ يانغ في نوفمبر اتفاقا عسكريا بين الكوريتين لعام 2018 كان يهدف إلى تهدئة التوترات.

وقالت الوكالة إن كيم حضر أيضا حفل افتتاح مزرعة صوبة زجاجية أمس الجمعة. وأظهرت الصور جو آي ابنة كيم وهي تحضر التدريبات وحفل الافتتاح.





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