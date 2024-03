صادرات الاحذية تشهد انخفاضاً في الربع الاول من العام

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً للبيانات التي نشرتها الرابطة البرازيلية لصناعة الأحذية (Abicalçados) في يوم الثلاثاء 12 آذار/مارس شهدت صناعة الأحذية البرازيلية انخفاضاً في الصادرات خلال الربع الأول من العام، حيث بلغ إجمالي الصادرات 18.38 مليون زوج من الاحذية ما قيمته 169.66 مليون دولار أمريكي، بانخفاض وقدره 31.3% من ناحية الحجم و22.8% في الإيرادات بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقاً للرابطة البرازيلية لصناعة الاحذية فإن هذه النتيجة هي الأسوأ تاريخياً منذ العام 1997. وتؤكد الرابطة في المعلومات التي نشرتها أن هذه النتيجة قد طرقت ناقوس الخطر بالنسبة لتجار وصانعي الأحذية البرازيليين، حيث كانت المنافسة مع الصين إحدى العوامل التي أثرت كثيراً في هذا الانخفاض، بالإضافة للوضع في الارجنتين.

وقال الرئيس التنفيذي للرابطة البرازيلية لصناعة الأحذية، ارولودو فيريرا:” تسود حالة من عدم الاستقرار وحالات من التضخم الخطيرة في الاسواق العالمية الرئيسية. وهذا من المؤكد له تأثيره. ولكني أعتقد أن التأثير الاكبر هو لعودة الصين بشكل أقوى إلى السوق واستحواذها على مساحات منافسيها العالميين وخاصة في أمريكا اللاتينية”. تستورد أمريكا اللاتينية 50% من صادرات الأحذية البرازيلية.

من ناحية الايرادات، كانت الوجهة الرئيسية الأولى في الربع الأول من العام هي الولايات المتحدة الأمريكية (في الصورة افتتاح متاجر للأحذية في نيو يورك)، حيث تم شحن 1.9 مليون زوج من الاحذية بقيمة 38.9 مليون دولار. وكانت الأرجنتين الوجهة الرئيسية الثانية لصادرات الأحذية البرازيلية، حيث تم تصدير 1.18 مليون زوج من الأحذية بقيمة 24.75 مليون دولار. وجاءت اسبانيا في المرتبة الثالثة كوجهة لصادرات الأحذية حيث تم تصدير 2.93 زوج من الأحذية بقيمة 8.88 مليون دولار. حيث شهدت الصادرات انخفاضاً في الحجم والإيرادات بالنسبة للوجهات الثلاث.

©Jeenah Moon/Getty Images North America/AFP

