MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً للبيانات التي نشرتها الرابطة البرازيلية لصناعة الأحذية (Abicalçados) في يوم الثلاثاء 12 آذار/مارس شهدت صناعة الأحذية البرازيلية انخفاضاً في الصادرات خلال الربع الأول من العام، حيث بلغ إجمالي الصادرات 18.38 مليون زوج من الاحذية ما قيمته 169.66 مليون دولار أمريكي، بانخفاض وقدره 31.3% من ناحية الحجم و22.8% في الإيرادات بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقاً للرابطة البرازيلية لصناعة الاحذية فإن هذه النتيجة هي الأسوأ تاريخياً منذ العام 1997. وتؤكد الرابطة في المعلومات التي نشرتها أن هذه النتيجة قد طرقت ناقوس الخطر بالنسبة لتجار وصانعي الأحذية البرازيليين، حيث كانت المنافسة مع الصين إحدى العوامل التي أثرت كثيراً في هذا الانخفاض، بالإضافة للوضع في الارجنتين.

وقال الرئيس التنفيذي للرابطة البرازيلية لصناعة الأحذية، ارولودو فيريرا:” تسود حالة من عدم الاستقرار وحالات من التضخم الخطيرة في الاسواق العالمية الرئيسية. وهذا من المؤكد له تأثيره. ولكني أعتقد أن التأثير الاكبر هو لعودة الصين بشكل أقوى إلى السوق واستحواذها على مساحات منافسيها العالميين وخاصة في أمريكا اللاتينية”. تستورد أمريكا اللاتينية 50% من صادرات الأحذية البرازيلية.

من ناحية الايرادات، كانت الوجهة الرئيسية الأولى في الربع الأول من العام هي الولايات المتحدة الأمريكية (في الصورة افتتاح متاجر للأحذية في نيو يورك)، حيث تم شحن 1.9 مليون زوج من الاحذية بقيمة 38.9 مليون دولار. وكانت الأرجنتين الوجهة الرئيسية الثانية لصادرات الأحذية البرازيلية، حيث تم تصدير 1.18 مليون زوج من الأحذية بقيمة 24.75 مليون دولار. وجاءت اسبانيا في المرتبة الثالثة كوجهة لصادرات الأحذية حيث تم تصدير 2.93 زوج من الأحذية بقيمة 8.88 مليون دولار. حيث شهدت الصادرات انخفاضاً في الحجم والإيرادات بالنسبة للوجهات الثلاث.

©Jeenah Moon/Getty Images North America/AFP

The post صادرات الاحذية تشهد انخفاضاً في الربع الاول من العام appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .