سفراء مجلس التعاون الخليجي يقيمون مأدبة إفطار في برازيليا

شارك وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا يوم الثلاثاء 12 آذار /مارس في مأدبة إفطار أقامها سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في برازيليا. وفي كلمة له خلال هذه المناسبة، تحدث الوزير عن العلاقات التجارية والحكومية التي تربط البرازيل بهذه الدول وعن المستويات المقلقة من انعدام الامن الغذائي في قطاع غزة خلال شهر رمضان الحالي.

الإفطار هي وجبة الطعام التي يتناولها المسلمون اتماماً لصيامهم اليومي خلال شهر رمضان المبارك، وهو الشهر الفضيل في الدين الاسلامي، وذلك بعد أن يقضوا كامل يومهم دون تناول الطعام والشراب. يصوم المؤمنون في الدين الاسلامي من طلوع الفجر وحتى غروب الشمس (آذان المغرب)، ليفطروا بعد آذان المغرب وجبات متنوعة مع العائلة والأصدقاء. وكان شهر رمضان المبارك لهذا العام قد بدأ يوم الاثنين 11 آذار/مارس 2024.

نائب رئيس الغرفة العربية البرازيلية للعلاقات الدولية السيد محمد مراد يصافح سفير مملكة البحرين لدى البرازيل سعادة السيد بدر عباس الحليبي.

وكان وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا قد تحدث في كلمته عن هذا الشهر الفضيل، وعن العقيدة الاسلامية والقيم الاسلامية التي يشاركونها مع الديانات السماوية الأخرى. مسلطاً الضور على اتحاد المؤسسات الاسلامية في البرازيل Fambras ، قال الوزير أنه يعيش في البرازيل ما يقارب من 800 ألف إلى 1.5 مليون مسلم، وأن المسلمون يشكلون 1.8 مليار نسمة من ساكن العالم.

وأضاف وزير الخارجية قائلاً:” الكثير من الفلسطينيين بما فيهم الاطفال والنساء في قطاع غزة لن يتوفر لهم ما يأكلون خلال هذا شهر رمضان لهذا العام. إن الآفة الإنسانية في غزة تحثنا على التفكير بغض النظر عن عقيدتنا في العواقب الوخيمة للحرب، مثل فقدان الأرواح البريئة وعوز الأسر وزيادة عدد الأطفال اليتامى. باختصار، إنه يحثنا على التفكير في العذاب والضيق الناجمين عن الأعمال البشرية”.

كما قال الوزير فييرا إن البرازيل تنظر بعين التفاؤل إلى العلاقات مع السعودية والبحرين وقطر والإمارات والكويت وعُمان. وقد أشار إلى تقدم العلاقات الثنائية مع هذه الدول مع الزيارات التي قام بها الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر.“في كل هذه الزيارات إلى جانب اللقاءات عقدها مع السلطات في المنطقة، كان الرضا واضحاً على الاتجاهات الجديدة للسياسة الخارجية البرازيلية وعلى عودة البرازيل إلى مواقفها التقليدية المتعلقة بالشرق الأوسط”.

شارك في مأدبة الإفطار في برازيليا سفراء ودبلوماسيون وممثلو الحكومة البرازيلية وغيرهم من المدعوين، من بينهم نائب رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية السيد محمد مراد، ورئيس Fambras Halal السيد محمد الرغبي.

