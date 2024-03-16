سفراء مجلس التعاون الخليجي يقيمون مأدبة إفطار في برازيليا

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) شارك وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا يوم الثلاثاء 12 آذار /مارس في مأدبة إفطار أقامها سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في برازيليا. وفي كلمة له خلال هذه المناسبة، تحدث الوزير عن العلاقات التجارية والحكومية التي تربط البرازيل بهذه الدول وعن المستويات المقلقة من انعدام الامن الغذائي في قطاع غزة خلال شهر رمضان الحالي.

الإفطار هي وجبة الطعام التي يتناولها المسلمون اتماماً لصيامهم اليومي خلال شهر رمضان المبارك، وهو الشهر الفضيل في الدين الاسلامي، وذلك بعد أن يقضوا كامل يومهم دون تناول الطعام والشراب. يصوم المؤمنون في الدين الاسلامي من طلوع الفجر وحتى غروب الشمس (آذان المغرب)، ليفطروا بعد آذان المغرب وجبات متنوعة مع العائلة والأصدقاء. وكان شهر رمضان المبارك لهذا العام قد بدأ يوم الاثنين 11 آذار/مارس 2024.

نائب رئيس الغرفة العربية البرازيلية للعلاقات الدولية السيد محمد مراد يصافح سفير مملكة البحرين لدى البرازيل سعادة السيد بدر عباس الحليبي.

وكان وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا قد تحدث في كلمته عن هذا الشهر الفضيل، وعن العقيدة الاسلامية والقيم الاسلامية التي يشاركونها مع الديانات السماوية الأخرى. مسلطاً الضور على اتحاد المؤسسات الاسلامية في البرازيل Fambras ، قال الوزير أنه يعيش في البرازيل ما يقارب من 800 ألف إلى 1.5 مليون مسلم، وأن المسلمون يشكلون 1.8 مليار نسمة من ساكن العالم.

وأضاف وزير الخارجية قائلاً:” الكثير من الفلسطينيين بما فيهم الاطفال والنساء في قطاع غزة لن يتوفر لهم ما يأكلون خلال هذا شهر رمضان لهذا العام. إن الآفة الإنسانية في غزة تحثنا على التفكير بغض النظر عن عقيدتنا في العواقب الوخيمة للحرب، مثل فقدان الأرواح البريئة وعوز الأسر وزيادة عدد الأطفال اليتامى. باختصار، إنه يحثنا على التفكير في العذاب والضيق الناجمين عن الأعمال البشرية”.

كما قال الوزير فييرا إن البرازيل تنظر بعين التفاؤل إلى العلاقات مع السعودية والبحرين وقطر والإمارات والكويت وعُمان. وقد أشار إلى تقدم العلاقات الثنائية مع هذه الدول مع الزيارات التي قام بها الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر.“في كل هذه الزيارات إلى جانب اللقاءات عقدها مع السلطات في المنطقة، كان الرضا واضحاً على الاتجاهات الجديدة للسياسة الخارجية البرازيلية وعلى عودة البرازيل إلى مواقفها التقليدية المتعلقة بالشرق الأوسط”.

شارك في مأدبة الإفطار في برازيليا سفراء ودبلوماسيون وممثلو الحكومة البرازيلية وغيرهم من المدعوين، من بينهم نائب رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية السيد محمد مراد، ورئيس Fambras Halal السيد محمد الرغبي.

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