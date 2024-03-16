سعر خام الحديد قد يؤثر على الصادرات إلى الدول العربية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – سجل خام الحديد انخفاضاً بنسبة 16.5% خلال الـ 12 شهراً الماضية و بنسبة 22.8% خلال هذه العام فقط وفقاً لأسعار بورصة لندن للسلع المعدنية (LME). إن هذا الانخفاض في سعر خام الحديد الذي أغلق يوم الثلاثاء بسعر 108.40 دولار للطن لديه أسبابه: إذ أن الصين وهي أكبر بلد مستهلك لخام الحديد لديه مخزون كبير من خام الحديد و القليل من الطلب عليه، وذلك يعود بشكل كبير لتباطؤ قطاع البناء لأن هناك الكثير من المديونية في سوق العقارات. ( في الصورة أعلاه تخزين خام الحديد في شوزهو في مقاطعة جيانغسو الصينية).

ووفقاً لمستشار التجارة الدولية في BMJ للاستشارات، غيليرمي غوميز، إن هذا الانخفاض في الأسعار من الممكن أن يضر بربحية الشركات التي تنقب عن هذا المعدن، ولكن قد تعود بالفائدة على المستهلكين الذين يشترون بأسعار منخفضة، وعلى الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية. بالاضافة لذلك، يقول غوميز، قد تبقى الاسعار منخفضة على المدى المتوسط لأنها تعتمد على الصين لتستعيد عافيتها.

ويؤكد غوميس:” من الممكن أن يكون هذا الانخفاض في الاسعار مؤقت، لأنه ناتج عن دخول خام الحديد إلى الصين بكميات أكبر مما هو متوقع يرافقه طلب على الحديد الخام أقل مما هو متوقع خلال بداية العام. علاوة على ذلك، فإن الميول إلى التباطؤ في الاقتصاد الصيني على امتداد هذا العام قد يطيل من فترة انخفاض سعر خام الحديد والذي قد يتطلب فترة طويلة للعودة إلى مستوى السعر الذي كان عليه في الماضي.

من ناحية أخرى، يوضح الاخصائي بأن الواقع الجديد للأسعار من المتوقع أن يؤثر مباشرة على الميزان التجاري البرازيلي، حيث أن البرازيل إحدى كبار المنتجين العالميين لخام الحديد، فيقول:” هناك تمثيل كبير لخام الحديد في قائمة الصادرات البرازيلية، حيث مثل هذا المنتج 11% من إجمالي الصادرات لهذا العام. ومن هذا الإجمالي، كانت الصين وجهة لـ 66% من إجمالي صادرات البرازيل لخام الحديد في العام 2024. وبالتالي إن لم يتعافى الطلب الصيني على خام الحديد على المدى المتوسط، فمن الممكن أن يحدث تأثير على الميزان التجاري البرازيلي، مع انخفاض الفائض التجاري البرازيلي على مدى العام”.

وإذا كان هناك من ناحية تأثير سلبي على الميزان التجاري الاجمالي، فمن ناحية أخرى قد يتمكن المصدرون البرازيليون من أن يستفيدوا أكثر مع العملاء من العالم العربي. ومن الجدير بالذكر أن شركة Vale وهي واحدة من أكبر شركات التعدين في العالم تقوم بتصدير الخام البرازيلي إلى عُمان، في الخليج العربي، حيث تمتلك مجمعاً صناعياً، ومن هناك تقوم بتوزيع المنتج إلى الدول الأخرى.

ويؤكد غوميس قائلاً:“عُمان هي ثالث أكبر مستهلك لصادرات البرازيل من خام الحديد، وتشكل مع دول الخليج العربي 5% من الطلب على خام الحديد البرازيلي. بهذا المعنى، من الممكن لانخفاض السعر العالمي لخام الحديد يدعمه الطلب الصيني القليل أن يعود بالفائدة على الصادرات البرازيلية إلى المنطقة. وهذا سيحدث بعد أن يصبح الانخفاض في السعر العالمي أكثر جذباً لاستيراد المنتج البرازيلي، مخفضاً من التكاليف المرتبطة بالمنتجات القادمة من البرازيل. وبالتالي من الممكن لمنطقة الخليج أن تزيد من مشاركتها في الصادرات البرازيلية لخام الحديد على المدى المتوسط”.

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