نصائح للتوازن الغذائي في الإفطار والسحور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - الإفطار والسحور هما الوجبتان الرئيسيتان في رمضان. ومن المهم استهلاك الطعام بحكمة لمنع الانزعاج، وتجنب الإفراط في تناول الطعام، والبقاء بصحة جيدة.وبالنسبة للإفطار تنصح رنا الهندي خبيرة التغذية ومدربة اليوغا "بالبدء بالتمر والماء، لاستعادة مستويات السكر في الدم، والذهاب لصلاة المغرب. فرمضان هو وقت الصلاة ويضيف بعداً روحياً للإفطار".



وتوضح: "سيسمح هذا أيضاً للمعدة بالاستعداد للوجبة الرئيسية ويمنع الانزعاج".

بعد الصلاة، تناول حساءً دافئاً خفيفاً يساعد على ترطيب الجسم، وتزويده بالعناصر الغذائية الأساسية دون إرباك المعدة.



وتناول السلطة بعد الحساء للتأكد من تلبية احتياجات الجسم من الألياف ومنع الإمساك.



الوجبة الرئيسية

وبالنسبة لتوقيت الوجبة الرئيسية يمكن تناولها بعد ذلك، أو تأجيلها إلى ما بعد صلاة العشاء، حينها ستكون المعدة فارغة، ويمكنك تناول هذه الوجبة الصحية.

وتنصح الهندي بأن "تكون الوجبة متوازنة مع مزيج من البروتينات الخالية من الدهون، والدهون الصحية كزيت الزيتون، والكربوهيدرات المعقدة مباشرة بعد السلطة".



ومن المفيد تجنب الأطعمة المقلية لأنها قد تكون عالية في السعرات الحرارية، وثقيلة على المعدة.



وفي هذه الفترة من المساء اشرب الكثير من الماء لمنع الجفاف، وتجنب المشروبات السكرية مثل الجلاب والعصائر. والأولوية بالنسبة للسكريات للفواكه الطازجة، فهي منعشة وتوفر الفيتامينات والمعادن الهامة.



وإذا كنت ترغب في تناول الحلويات، فاحرص على الاعتدال وتناولها بكميات قليلة، وتجنب الحلويات المقلية والتي تحتوي على نسبة عالية من السكر.



السحور

بالنسبة للسحور، فاحرص على أن تتكون هذه الوجبة من الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة والشوفان، والأطعمة الغنية بالبروتين مثل الألبان أو البيض، والدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات أو الأفوكادو، وبعض الخضروات.



وتقول الهندي: "إذا قمت بدمج هذه الأطعمة، فسوف توفر طاقة مستدامة طوال اليوم".



وتتابع: لكن تجنب الأطعمة السكرية والمالحة لمنع الارتفاع السريع في السكر، ولمنع العطش.



ويمكنك إضافة كمية صغيرة من الكافيين في هذه الوجبة، ولكن لا تتجاوز هذه الكمية لأنه يمكن أن يسبب الجفاف إذا تم تناوله بشكل مفرط. ويمكن تناول شاي الأعشاب كبديل.



وفي حال وجود مشاكل صحية سيحتاج الشخص إلى استشارة أخصائي التغذية أو الطبيب للحصول على مشورة خاصة بالحالة.

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