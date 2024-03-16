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شاهد اندلاع حريق داخل استوديو الأهرام في القاهرة

3/16/2024 2:06:39 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اندلع حريق كبير فجر اليوم السبت في استوديو الأهرام للتصوير السينمائي بمدينة الجيزة جنوب القاهرة، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، اثنان من قوات الحماية المدنية المصرية ، واثنان آخران من السكان .

فيما لا تزال قوات الحماية المدنية المصرية تتعامل مع النيران بعد تمددها في العديد من الوحدات السكنية المجاورة.

وأخلت القوات الأمنية المصرية عدة شقق قريبة من الموقع، وأعلنت وزارة الصحة المصرية حالة الطوارئ في مستشفيات الجيزة.
فيما أغلق موقع الحادث وأفرغت الأبنية المجاورة، وأظهرت مقاطع مصورة جديدة حجم النيران التي التهمت فجر السبت "استوديو الأهرام" الشهير في مدينة الجيزة جنوب العاصمة المصرية، حيث تصور العديد من المسلسلات الفنية الرمضانية.

وبيّن الفيديو الأحدث من مكان الحريق، حجم النيران الهائلة التي استعرت في المكان بينما لم تعرف الأسباب بعد.

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