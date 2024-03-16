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'أصغر مالكة' تدخل سوق العقارات والاستثمار في أستراليا

3/16/2024 2:06:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصبحت "روبي ماكليلان"، وهي في الثامنة من العمر، "أصغر مالكة في أستراليا" عندما قررت دخول سوق العقارات والاستثمار فيها.

واشترت روبي مع شقيقيها "أنغوس" و"لوسي" أول منزل لهم وهو مكوّن من أربع غرف نوم، قبل عامين مقابل 671 ألف دولار، وأصبحت قيمته تبلغ الآن 960 ألف دولار.


وجمع الإخوة مبلغ 6000 دولار من مصروفهم الذي حصلوا عليه كإيداع من خلال مساعدتهم لوالديهم في الأعمال المنزلية، وقام أهلهم بتغطية الباقي والأطفال في طريقهم لشراء عقارهم الاستثماري التالي باستخدام حقوق الملكية في رهن المنزل الحالي.


وقالت روبي إنه من الرائع أن تكون مالكة للعقار واعترفت بأنها لم تخبر أيًا من أصدقائها في المدرسة بعد.


وقام والد الأطفال "كام"، وهو رئيس تنفيذي لشركة استثمار عقارية، بتعليم أطفاله أساسيات الاستثمار ولماذا يمكن أن يكون الدين أمرًا جيدًا، والأساس المنطقي وراء هذه الفكرة هو إشراك أطفاله في العقارات.

وأوضح كام أنه في غضون عشر سنوات، بدأ أطفاله بشراء منازلهم الخاصة، وستصل الودائع إلى 200 ألف دولار، وستحتفظ العائلة بالملكية حتى يبلغ الأطفال أوائل العشرينات من عمرهم، وتأمّل أن تصل قيمة الوديعة إلى مليون دولار.


وبمجرد بيع هذه العقارات، سيحصل الأطفال على حصة متساوية من الربح.

لبنان 24

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