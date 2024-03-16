(MENAFN
- Sherpa Communications)
بيان صحفي
سويس لوج تبرز "الجانب الإنساني من الأتمتة " خلال فعاليات معرض لوجي مات 2024
تستعد شركة سويس لوج لعرض حلول الأتمتة الخاصة بها التي توجه الابتكار وتيسر الدمج الموسع للتكنولوجيا في مجال اللوجستيات والمستودعات
دبي، الإمارات العربية المتحدة،15 مارس 2024: أعلنت شركة سويس لوج، وهي الشركة الرائدة في مجال الحلول المؤتمتة المرنة المبتكرة التي تعتمد على الروبوتات والبيانات، عن مشاركتها في فعاليات معرض لوجي مات 2024 الذي طال انتظاره، وهو معرض تجاري دولي لحلول العمليات اللوجستية الداخلية وإدارة العمليات، يقام في مدينة شتوتغارت في ألمانيا.
يجب أن يستغل خبراء العمليات اللوجستية الداخلية معرض لوجي مات كمنصة لتأكيد التزامهم بوضع الناس في صدارة مهامهم. وستتوفر الفرصة للزوار للتعرف على حلول سويس لوج المصممة لزيادة السرعة والدقة والكفاءة والمدعومة طوال دورة حياتها بخدمات متخصصة. ومن خلال تقديم تجربة متكاملة لصناعة المأكولات والمشروبات، ستقوم سويس لوج بتسليط الضوء على خبرتها الواسعة في الحلول والخدمات لدعم جميع المناطق بالقطاع، بدءاً من التصنيع ووصولاً إلى البقالة الإلكترونية. وسيكون هناك فرصة أيضاً للمشروعات المتخصصة في صناعة المأكولات والمشروبات لاستكشاف كيفية أتمتة عملياتهم بثقة. ومن خلال التمعن في دراسات الحالة لأفضل الممارسات يمكن أن يحظى الزوار بمعرفة ثمينة وقيّمة حول الحلول التي تم تنفيذها بنجاح في المجال.
في الجناح الخاص بسويس لوج سيتعرف الزوار على كيفية مساهمة حلول الأتمتة المبتكرة في تحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء وتوفير بيئة عمل أكثر تفاعلاً. وسيعرض نظام "ItemPiQ" )التشغيلي لاستلام الطلبات بواسطة الروبوتات( التحسينات الكبيرة التي أصبحت متاحة بواسطة الرؤية المحسنة للذكاء الاصطناعي، مثل الاستلام المراعي للسياق وتحسين جودة نقطة الإمساك. ومن خلال مقبض الإمساك الجديد الذي تم تقديمه في عام 2023، يمكن لنظام "ItemPiQ" مناولة أغراض يصل وزنها إلى 3 كجم والتأقلم مع خصائص محددة للأغراض مثل المادة والحجم والوزن. ومن خلال نهج الذكاء الاصطناعي، يمكن لنظام "ItemPiQ" أن يحدد منتجات معينة للمصادقة على الاستلام وتحسين الأداء في الاستلام. ويتميز هذا النظام بأن كل جانب يتم التعامل معه داخل مجموعة شركات سويس لوج، بدءاً من كاميرا الرؤية وصولاً إلى البرمجيات.
وبهذه المناسبة علق السيد ينس شميل، الرئيس التنفيذي لشركة سويس لوج، قائلاً: "تفتخر شركة سويس لوج بثقافة تعتمد وتلتزم بتحقيق النجاح لعملائها. ولطالما كانت بعض الحلول التي ندعمها اليوم قيد التشغيل المستمر لأكثر من 30 عاماً، وهو دليل على القيمة الدائمة لحلولنا وقدرتنا على الاحتفاظ بعلاقات مستدامة مع الأشخاص والشركات التي ندعمها. يقدم فريقنا خبرة متعمقة متخصصة في المجال، تدعمها روح تعاونية لكل مشروع". وأضاف السيد شميل قائلاً "هذه الخبرة تحقق قيمة لعملائنا بدءاً من تصميم الحلول وصولاً إلى الدعم المستمر والاستغلال الأمثل. وقد أصبح زملاؤنا في سويس لوج امتداداً لفريق العملاء الخاص بنا وجزءاً من التطلعات والتحديات والنجاحات التي يحققها".
كما ستدعو شركة سويس لوج العملاء للتعرف على المزيد من التفاصيل حول أحدث إصدارات روبوت أوتو ستور آر 5 برو، المصمم لتلبية المتطلبات المحددة لعمليات التجارة الإلكترونية واسعة النطاق، والتأكيد على استغلال المساحات بشكل أفضل، وزيادة الأداء، وتخفيض إجمالي تكاليف الملكية للشركات التي تجري عمليات تعتمد على عدة ورديات بالقدر المطلوب.
سيقدم جناح سويس لوج في معرض لوجي ماي 2024 عروض تقديمية حية يومياً الساعة 1 مساءً حول نظام "ItemPiQ"، ليقدم فرصة حصرية للحضور للتعرف على إمكانات هذا النظام عملياً. وبالإضافة إلى ذلك سيستضيف العملاء والخبراء متحدثين رئيسيين يومياً. يمكن للزوار يوم 19 مارس الساعة 3 مساءً استعراض دراسة حالة تتناول الحل المقدم من سويس لوج في دي إم-دروجري ماركت، فوسترمارك، ليحصلوا على رؤى متعمقة ثمينة وقيّمة واستراتيجيات مبتكرة توجه نحو تحقيق النجاح في المجال. ويوم 20 مارس الساعة 3 مساءً يمكن للزوار المشاركة في دراسة حالة أخرى لمتجر ألبرت هاين إم إف سي، باريندريشت، تتناول التميز اللوجستي المتطور.
هذا بالإضافة إلى أنه للمرة الأولى سيحظى الحضور بفرصة لزيارة كوكا، الشركة الأم لسويس لوج، والتي سيكون لها جناح خاص بها. وستقدم كوكا التقنيات المتعلقة بالروبوتات المحمولة في قاعة 6، جناح A17، بما في ذلك تقديم عرض عالمي هو الأول.
للمزيد من الرؤى المتعمقة حول مجموعة الحلول المتنوعة المقدمة من سويس لوج، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني أو ar-ae.
-النهاية-
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