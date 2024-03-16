(MENAFN
- Al Mashhad) أكثر من 7 ملايين متابع لقناة ومنصّة "المشهد" على مواقع التّواصل الاجتماعيّ
دبي، الإمارات العربيّة المتحدة، مارس 2024 – أعلنت قناة "المشهد" ومنصّتها الرقميّة متعدّدة البرامج، عن إنجاز جديد، تمثّل بتحقيقها زيادة كبيرة في عدد المتابعين على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، حيث تجاوز عدد المتابعين الـ7 ملايين من المغرب العربيّ حتّى الخليج، مرورًا بالشّرق الأوسط، وخلال مدّة قصيرة منذ انطلاقة القناة في يناير 2023.
يتوزع متابعو "المشهد" بالملايين على جميع المنصّات، من ضمنها 2 مليون متابع على يوتيوب، و2 مليون متابع على تيك توك، و2 مليون متابع على فيسبوك، كما حضرت "المشهد" على جميع مواقع التّواصل الاجتماعيّ، بما فيها انستغرام وواتساب وتليغرام، وسناب تشات وأكس وثريدز، والتي يتمّ العمل عليها لزيادة عدد المتابعين للوصول الى أرقام مليونيّة قريبًا.
الوصول إلى أكثر من 7 ملايين متابع، كان بفضل دعم وثقة المتابعين، ودليلًا على نجاح استراتيجيّة القناة التي تتّبعها في التوجّه إلى جيل الشباب العربي، ولكن بالأخذ في عين الاعتبار، المتابعين من الأعمار الباقية كافة. كما تَعِد "المشهد" الجمهور، ببرامج جديدة ومتنوّعة خلال شهر رمضان المبارك.
ومنذ انطلاقة "المشهد"، زار الموقع الإلكتروني almashhad أكثر من 20 مليون مستخدم، في حين حمّل تطبيق "المشهد" على أجهزة الهواتف الذكيّة iOS وأندرويد، أكثر من 650 ألف مستخدم، وتجاوز عدد مشاهدات الفيديو على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، 3 مليارات مشاهدة.
نبذة عن قناة ومنصّة المشهد
"المشهد" قناة تلفزيونيّة ومنصّة رقميّة متعدّدة البرامج، تابعة للقطاع الخاصّ، يقودها الإعلاميّ والصحفيّ الشّهير طوني خليفة، مع مجموعة من المستثمرين. تقدّم "المشهد" تجربة مبتكَرة تتخطّى حدود المنصّات، من خلال محتوًى جريء ومختلف، بالاعتماد على أحدث الحلول التكنولوجيّة، بالمزج بين التلفزيون والبثّ الرقميّ.
تمّ إطلاق القناة رسميًّا في شهر يناير 2023، حيث يهدف المحتوى الذي تقدّمه "المشهد"، إلى إحداث تغيير وتطوير في الإعلام، وإشراك الأجيال الشابّة، والاستفادة من التحوّل الرقميّ في المنطقة. يقود "المشهد" فريقٌ استثنائيٌّ من المتخصّصين في المجال، لخلق محتوًى متميّز يعرض أهم القضايا والمواضيع للمشاهد العربيّ، بطريقة مبتكَرة ومختلفة.
وتقدّم "المشهد" التي تسعى إلى تلبية احتياجات الجماهير في جميع أنحاء منطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا، محتواها، بأسلوب رقميّ ومتقدّم تقنيًا يُلهم المشاهدين، وتجذبهم مجموعة متنوّعة من البرامج، منها أهمّ وآخر الأخبار السياسيّة والاقتصاديّة والرياضيّة، من خلال نشرات إخباريّة رشيقة وسريعة، ومجموعة من البرامج الحواريّة والنقديّة السّاخرة من الواقع العربيّ.
ووفقًا لاسمها، تقدّم "المشهد" رؤية شاملة وفريدة من نوعها، مصمّمة خصّيصًا للمشاهد العربيّ، تستند إلى وجود طاقم متميّز من المراسلين والصحفيّين في جميع أنحاء العالم، فضلًا عن أنّ برامج المشهد تقوم على تنوّع الآراء وثراء المحتوى، من خلال التفاعل مع المشاهد العربيّ عبر وسائل التّواصل الاجتماعيّ.
الموقع الإلكترونيّ لقناة ومنصّة "المشهد"
لمعرفة المزيد عن قناة ومنصّة "المشهد"، بإمكانكم متابعة الأخبار والمعلومات كافة، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي:
MENAFN16032024007062015191ID1107984469