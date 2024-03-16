تجارب الاستجمام في نادي " إيريديوم سبا " بفندق سانت ريجيس النخلة دبي

(MENAFN
- Iris Media Press Services) دبي: في نادي "إيريديوم سبا" الصحي الحاصل على تصنيف أربع نجوم من خمسة وفقاً لتصنيفات " Forbes Travel Guide" لعام 2024، سينعم الضيوف بتجارب استجمام مُذهلة تساعدهم على التخلص من التوتر المصاحب لضغوطات الحياة اليومية، وتعيد إليهم الحيوية والنشاط ليتمكنوا من إحياء هذا الشهر الفضيل.
وفي الفترة ما بين 9 مارس و10 ابريل، سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بعرضيْ استجمام فاخرين على النحو التالي:
"موسم الاستجمام" – جلسة تدليك مجانية مدتها 30 دقيقة عند حجز جلسة العناية ببشرة الوجه " Swiss Perfection Hydra Facial" – وهي جلسة عناية فاخرة مصممة خصيصاً لإنعاش البشرة وتنظيفها وترطيبها بعمق.
"طقوس التجديد" – بأسعار تبدأ من 600 درهم إماراتي للشخص الواحد، يمكن للضيوف الاستمتاع بجلسة تدليك مدتها 60 دقيقة مع 30 دقيقة مجانية، ويتوفر ضمن هذه الباقة العديد من أنواع التدليك، كالتدليك الذي يساعد على التخلص من التوتر، وتدليك الاسترخاء، وتدليك استعادة الطاقة، والتدليك المصمم خصيصاً لتلبية احتياجات كل ضيف على حدة.
• العرض: الحصول على جلسة تدليك مجانية مدتها 30 دقيقة مع جميع حجوزات عروض شهر رمضان.
• المكان: إيريديوم سبا، الطابق (2 ).
• الموعد: يوميًا من 9 مارس وحتى 10 ابريل، من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 مساءً.
• الباقات:
o عرض موسم الاستجمام: 1100 درهم إماراتي للشخص الواحد مقابل جلسة العناية ببشرة الوجه " Swiss Perfection Hydra Facial" + جلسة تدليك مجانية مدتها 30 دقيقة.
o عرض طقوس التجديد: أي جلسة تدليك مدتها 60 دقيقة (بأسعار تبدأ من 600 درهم إماراتي للشخص الواحد) + جلسة تدليك مجانية مدتها 30 دقيقة.
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