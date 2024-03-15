Saturday, 16 March 2024 08:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية الامريكي يدعو دول العالم إلى التعاون في مكافحة المخدرات الاصطناعية

3/15/2024 11:29:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 15 - 3 (كونا) -- دعا وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن اليوم الجمعة إلى إقامة تعاون دولي في مكافحة المخدرات الاصطناعية.
وقال بلينكن في كلمته امام مؤتمر الامم المتحدة السنوي لمكافحة المخدرات في فيينا "رسالتي الى هذا الاجتماع عاجلة: وهي إذا اردنا تغيير مسار هذه الازمة فهناك طريق واحد فقط للنجاح و هو عندما نعمل معا".
واشار بلينكن الى انه لا يمكن للدول ان تواجه مثل هذا التحدي بشكل منفرد وانه على الرغم من أن "مكافحة المخدرات تبدأ في المنزل الا انها لا يمكن ان تنتهي في المنزل".
ووفقا لوزير الخارجية الامريكي فان تعاطي المخدرات والادمان والجرعات الزائدة المميتة يتزايد بسرعة في جميع انحاء العالم.
وتطرق الوزير بلينكن في كلمته الى أهمية العمل الذي تقوم به لجنة الامم المتحدة لمكافحة المخدرات او مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا مشيرا الى ان هذا المكتب بات اليوم "اكثر اهمية من اي وقت مضى لضمان امن وازدهار وصحة" المواطنين في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.
وكشف بلينكن عن ان ازمة المواد الافيونية في الولايات المتحدة تضاعفت في السنوات الثلاث الماضية وتسببت في وفاة العديد من الاشخاص في بلاده ممن ماتوا بسبب تناول جرعة زائدة من المخدرات الاصطناعية وخاصة الفنتانيل الذي يسبب الإدمان وهو السبب الاكثر شيوعا للوفاة بين الاشخاص الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و45 عاما في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال بلينكن إنه كل خمس دقائق يموت شخص نتيجة جرعة زائدة.
يذكر ان حكومة الولايات المتحدة جعلت مكافحة الفنتانيل والمخدرات الاصطناعية أولوية قصوى لها اذ تظهر زيارة بلينكن إلى فيينا مدى أهمية هذه القضية فهو أول وزير خارجية أمريكي على الإطلاق يشارك في اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.
واعلن الوزير بلينكن في ختام كلمته امام اعمال الدورة ال67 تعهد بلاده بتقديم 170 مليون دولار للعام المقبل لمكافحة المخدرات. (النهاية)

ع م ق / م م ج




MENAFN15032024000071011013ID1107984363

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث