وزير الخارجية الامريكي يدعو دول العالم إلى التعاون في مكافحة المخدرات الاصطناعية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 15 - 3 (كونا) -- دعا وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن اليوم الجمعة إلى إقامة تعاون دولي في مكافحة المخدرات الاصطناعية.
وقال بلينكن في كلمته امام مؤتمر الامم المتحدة السنوي لمكافحة المخدرات في فيينا "رسالتي الى هذا الاجتماع عاجلة: وهي إذا اردنا تغيير مسار هذه الازمة فهناك طريق واحد فقط للنجاح و هو عندما نعمل معا".
واشار بلينكن الى انه لا يمكن للدول ان تواجه مثل هذا التحدي بشكل منفرد وانه على الرغم من أن "مكافحة المخدرات تبدأ في المنزل الا انها لا يمكن ان تنتهي في المنزل".
ووفقا لوزير الخارجية الامريكي فان تعاطي المخدرات والادمان والجرعات الزائدة المميتة يتزايد بسرعة في جميع انحاء العالم.
وتطرق الوزير بلينكن في كلمته الى أهمية العمل الذي تقوم به لجنة الامم المتحدة لمكافحة المخدرات او مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا مشيرا الى ان هذا المكتب بات اليوم "اكثر اهمية من اي وقت مضى لضمان امن وازدهار وصحة" المواطنين في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.
وكشف بلينكن عن ان ازمة المواد الافيونية في الولايات المتحدة تضاعفت في السنوات الثلاث الماضية وتسببت في وفاة العديد من الاشخاص في بلاده ممن ماتوا بسبب تناول جرعة زائدة من المخدرات الاصطناعية وخاصة الفنتانيل الذي يسبب الإدمان وهو السبب الاكثر شيوعا للوفاة بين الاشخاص الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و45 عاما في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال بلينكن إنه كل خمس دقائق يموت شخص نتيجة جرعة زائدة.
يذكر ان حكومة الولايات المتحدة جعلت مكافحة الفنتانيل والمخدرات الاصطناعية أولوية قصوى لها اذ تظهر زيارة بلينكن إلى فيينا مدى أهمية هذه القضية فهو أول وزير خارجية أمريكي على الإطلاق يشارك في اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.
واعلن الوزير بلينكن في ختام كلمته امام اعمال الدورة ال67 تعهد بلاده بتقديم 170 مليون دولار للعام المقبل لمكافحة المخدرات. (النهاية)
ع م ق / م م ج
MENAFN15032024000071011013ID1107984363
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