الولايات المتحدة وبيرو تؤكدان التزامهما بتعزيز المبادرات الاقتصادية في إطار منظمة (ابيك)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 3 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة وبيرو اليوم الجمعة التزامهما بتعزيز المبادرات الاقتصادية في إطار منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ابيك).
جاء ذلك في بيان مشترك لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره البيروفي خافيير غونزاليس-أولاتشيا صدر غداة اجتماعهما في العاصمة الأمريكية واشنطن "لمناقشة مجموعة واسعة من القيم والمصالح المشتركة بما في ذلك الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتعاون الإقليمي في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار والهجرة".
وشدد الوزيران خلال لقائهما على أهمية "مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين بما في ذلك من خلال الحوار الثنائي رفيع المستوى الأول بين الولايات المتحدة وبيرو المقرر عقده في 9 مايو المقبل في واشنطن.
كما جددا "تأكيد التزامنا المشترك بتعزيز المبادرات الاقتصادية في إطار منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ابيك) التي استضافتها الولايات المتحدة العام الماضي وتستضيفها بيرو هذا العام".
واتفقا على "إنشاء فريق عمل لتعزيز تعاوننا لحفظ أمن المواطنين وتعزيز مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والجرائم ذات الصلة". (النهاية)
رس ر / م م ج
MENAFN15032024000071011013ID1107984362
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.