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الولايات المتحدة وبيرو تؤكدان التزامهما بتعزيز المبادرات الاقتصادية في إطار منظمة (ابيك)

3/15/2024 11:29:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 3 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة وبيرو اليوم الجمعة التزامهما بتعزيز المبادرات الاقتصادية في إطار منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ابيك).
جاء ذلك في بيان مشترك لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره البيروفي خافيير غونزاليس-أولاتشيا صدر غداة اجتماعهما في العاصمة الأمريكية واشنطن "لمناقشة مجموعة واسعة من القيم والمصالح المشتركة بما في ذلك الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتعاون الإقليمي في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار والهجرة".
وشدد الوزيران خلال لقائهما على أهمية "مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين بما في ذلك من خلال الحوار الثنائي رفيع المستوى الأول بين الولايات المتحدة وبيرو المقرر عقده في 9 مايو المقبل في واشنطن.
كما جددا "تأكيد التزامنا المشترك بتعزيز المبادرات الاقتصادية في إطار منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ابيك) التي استضافتها الولايات المتحدة العام الماضي وتستضيفها بيرو هذا العام".
واتفقا على "إنشاء فريق عمل لتعزيز تعاوننا لحفظ أمن المواطنين وتعزيز مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والجرائم ذات الصلة". (النهاية)

رس ر / م م ج




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