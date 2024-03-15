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ايطاليا تناقش مبادرة (الغذاء من أجل غزة) مع الفلسطينيين والكيان المحتل

3/15/2024 11:29:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 15 - 3 (كونا) -- ناقش وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني اليوم الجمعة مع نظيريه في الكيان الاسرائيلي المحتل والسلطة الفلسطينية مبادرة بلاده (الغذاء من أجل غزة) مع منظمات أممية باعتبارها أولوية قصوى.
جاء ذلك في اتصالين هاتفيين قالت وزارة الخارجية في بيان ان الوزير تاياني أجراهما مع كل من وزير الخارجية بكيان الاحتلال يسرائيل كاتس ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.
وقال تاياني في البيان انه عرض اليوم على نظيريه مبادرة (الغذاء من أجل غزة) التي أطلقتها إيطاليا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر بهدف تخفيف معاناة السكان في قطاع غزة من خلال توحيد الجهود للتعامل مع الوضع الإنساني بالغ الخطورة.
وأضاف أن الحكومة الإيطالية تعتزم منح الأولوية القصوى لهذه المبادرة "التي سأتحدث عنها يوم الاثنين المقبل في بروكسل خلال مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كما سأشرك مجموعة (جي7) بهذا الخصوص خلال الاجتماع الوزاري المقبل في اطار الرئاسة الايطالية".
وشدد على أن "توحيد الجهود لمساعدة المدنيين ليس شعارا بل هو التزام أخلاقي يستلزم أن نتحرك بسرعة" موضحا أن المبادرة تستهدف "إنشاء منظومة مع المنظمات الرئيسية النشطة على الأرض والجهات الفاعلة الوطنية والدولية من خلال (مائدة فنية) تركز قبل كل شيء على الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين من الغذاء والرعاية الصحية والحماية".
وأكد تاياني أن ايطاليا لهذا الغرض ستضع قطاعات تميزها بدءا من قطاعات سلامة الأغذية والرعاية الصحية وإزالة الألغام تحت التصرف.
وذكر البيان أن تاياني شدد للوزير كاتس على أن الحكومة الايطالية تعتبر من الجوهري هدنة في الأعمال العدائية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وانها تجدد التأكيد على أنه من الضروري دائما حماية السكان المدنيين في العمليات العسكرية.
وأضاف ان تاياني شدد في اتصاله هاتفي مع المالكي على أن معاناة السكان المدنيين في غزة غير مقبولة. (النهاية)

م ن / ر ج



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