ايطاليا تناقش مبادرة (الغذاء من أجل غزة) مع الفلسطينيين والكيان المحتل

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- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 15 - 3 (كونا) -- ناقش وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني اليوم الجمعة مع نظيريه في الكيان الاسرائيلي المحتل والسلطة الفلسطينية مبادرة بلاده (الغذاء من أجل غزة) مع منظمات أممية باعتبارها أولوية قصوى.
جاء ذلك في اتصالين هاتفيين قالت وزارة الخارجية في بيان ان الوزير تاياني أجراهما مع كل من وزير الخارجية بكيان الاحتلال يسرائيل كاتس ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.
وقال تاياني في البيان انه عرض اليوم على نظيريه مبادرة (الغذاء من أجل غزة) التي أطلقتها إيطاليا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر بهدف تخفيف معاناة السكان في قطاع غزة من خلال توحيد الجهود للتعامل مع الوضع الإنساني بالغ الخطورة.
وأضاف أن الحكومة الإيطالية تعتزم منح الأولوية القصوى لهذه المبادرة "التي سأتحدث عنها يوم الاثنين المقبل في بروكسل خلال مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كما سأشرك مجموعة (جي7) بهذا الخصوص خلال الاجتماع الوزاري المقبل في اطار الرئاسة الايطالية".
وشدد على أن "توحيد الجهود لمساعدة المدنيين ليس شعارا بل هو التزام أخلاقي يستلزم أن نتحرك بسرعة" موضحا أن المبادرة تستهدف "إنشاء منظومة مع المنظمات الرئيسية النشطة على الأرض والجهات الفاعلة الوطنية والدولية من خلال (مائدة فنية) تركز قبل كل شيء على الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين من الغذاء والرعاية الصحية والحماية".
وأكد تاياني أن ايطاليا لهذا الغرض ستضع قطاعات تميزها بدءا من قطاعات سلامة الأغذية والرعاية الصحية وإزالة الألغام تحت التصرف.
وذكر البيان أن تاياني شدد للوزير كاتس على أن الحكومة الايطالية تعتبر من الجوهري هدنة في الأعمال العدائية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وانها تجدد التأكيد على أنه من الضروري دائما حماية السكان المدنيين في العمليات العسكرية.
وأضاف ان تاياني شدد في اتصاله هاتفي مع المالكي على أن معاناة السكان المدنيين في غزة غير مقبولة. (النهاية)
م ن / ر ج
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