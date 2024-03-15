السعودية ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 15 - 3 (كونا) -- رحبت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة (الإسلاموفوبيا).
وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن دعم المملكة للجهود الدولية كافة الرامية إلى مكافحة الأفكار المتطرفة وقطع تمويلها.
وأشارت إلى تشجيع المملكة وتبنيها لقيم السلام والحوار بين أتباع الأديان والحضارات ودعمها الدائم لترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل بين أتباع الأديان والطوائف والمذاهب وتعزيز ثقافة التعايش بين الشعوب للوصول إلى السلام والازدهار للعالم أجمع.
وصوتت 115 دولة لصالح مشروع القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت ولم تصوت أي دولة ضد القرار. (النهاية)
ع ش / م م ج
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