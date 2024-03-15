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السعودية ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام

3/15/2024 11:29:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 15 - 3 (كونا) -- رحبت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة (الإسلاموفوبيا).
وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن دعم المملكة للجهود الدولية كافة الرامية إلى مكافحة الأفكار المتطرفة وقطع تمويلها.
وأشارت إلى تشجيع المملكة وتبنيها لقيم السلام والحوار بين أتباع الأديان والحضارات ودعمها الدائم لترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل بين أتباع الأديان والطوائف والمذاهب وتعزيز ثقافة التعايش بين الشعوب للوصول إلى السلام والازدهار للعالم أجمع.
وصوتت 115 دولة لصالح مشروع القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت ولم تصوت أي دولة ضد القرار. (النهاية)

ع ش / م م ج




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