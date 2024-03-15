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استطلاع: نصف الأمريكيين تقريبا يريدون تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة

3/15/2024 11:29:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 3 (كونا) -- أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الجمعة أن نحو نصف الأمريكيين يريدون أن يمارس الرئيس جو بايدن الضغط على الكيان الاسرائيلي المحتل لتخفيف الأزمة الإنسانية الخانقة في قطاع غزة المحاصر حيث يخوض الكيان المحتل حربا منذ السابع أكتوبر الماضي.
وأظهر الاستطلاع الذي أعدته صحيفة (يو أس أي توداي) وجامعة (سوفولك) الأمريكيتان أن نسبة 45 بالمئة من الأمريكيين ترى أنه من الواجب على بايدن "أن يضغط على إسرائيل لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة".
وأشارت صحيفة (يو أس أي توداي) إلى أن "هذا الاستطلاع هو الأحدث الذي يشير إلى الدعم المتزايد للفلسطينيين" في الولايات المتحدة حيث تتعالى الدعوات لوقف إطلاق النار بالقطاع في ظل غضب المسلمين الأمريكيين بشكل خاص من الدعم الكبير الذي تقدمه الإدارة الأمريكية للكيان المحتل.
وكشف الاستطلاع "إجماعا متزايدا حتى بين الأمريكيين الأكبر سنا على أن بايدن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد" للضغط على إسرائيل حسب الصحيفة.
وطالما عبر الأمريكيون الشباب عن رأيهم بأنه على الولايات المتحدة العمل على وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر.
يشار إلى أن هذا الاستطلاع أجري خلال الفترة من الثامن إلى 11 مارس الجاري وشارك فيه ألف شخص. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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