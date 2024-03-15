استطلاع: نصف الأمريكيين تقريبا يريدون تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 3 (كونا) -- أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الجمعة أن نحو نصف الأمريكيين يريدون أن يمارس الرئيس جو بايدن الضغط على الكيان الاسرائيلي المحتل لتخفيف الأزمة الإنسانية الخانقة في قطاع غزة المحاصر حيث يخوض الكيان المحتل حربا منذ السابع أكتوبر الماضي.
وأظهر الاستطلاع الذي أعدته صحيفة (يو أس أي توداي) وجامعة (سوفولك) الأمريكيتان أن نسبة 45 بالمئة من الأمريكيين ترى أنه من الواجب على بايدن "أن يضغط على إسرائيل لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة".
وأشارت صحيفة (يو أس أي توداي) إلى أن "هذا الاستطلاع هو الأحدث الذي يشير إلى الدعم المتزايد للفلسطينيين" في الولايات المتحدة حيث تتعالى الدعوات لوقف إطلاق النار بالقطاع في ظل غضب المسلمين الأمريكيين بشكل خاص من الدعم الكبير الذي تقدمه الإدارة الأمريكية للكيان المحتل.
وكشف الاستطلاع "إجماعا متزايدا حتى بين الأمريكيين الأكبر سنا على أن بايدن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد" للضغط على إسرائيل حسب الصحيفة.
وطالما عبر الأمريكيون الشباب عن رأيهم بأنه على الولايات المتحدة العمل على وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر.
يشار إلى أن هذا الاستطلاع أجري خلال الفترة من الثامن إلى 11 مارس الجاري وشارك فيه ألف شخص. (النهاية)
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